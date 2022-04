Deux agents de la STM attaqués au métro Snowdon

On fait aussi de l’information en format collation.

L'un d'entre eux a été transporté à l'hôpital, mais ils ont tous deux subi des blessures mineures et on ne craint pas pour leur vie.

Deux suspects ont été arrêtés, soit un homme de 43 ans et une femme de 21 ans. L'homme a été blessé lors de l'intervention et a ensuite été transporté à l'hôpital. On ne craint toutefois pas pour sa vie.

Un périmètre a été érigé pour les besoins de l'enquête, mais les services de transport n'ont pas été affectés, selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).