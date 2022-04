L’univers de Michel Lagacé, entre rythme et contraste

L’artiste en arts visuels originaire de Rivière-du-Loup, Michel Lagacé, présente l’exposition « L’intuition du singulier » à la galerie Léonard-Parent à Rimouski. Sur des tableaux et des œuvres sur papier, le Louperivois combine une diversité de formes, de textures et de couleurs.

Le principe de départ de son travail consiste en un jeu de collage entre des plages colorées, des formes et des textures différentes, disposées sur une surface monochrome.

Il y a une espèce de jeu et de contraste entre les formes colorées et la surface en noir et blanc. Il se crée comme une musique à l’intérieur des tableaux , illustre Michel Lagacé.

Michel Lagacé propose un jeu de collage dans les œuvres exposées à la galerie Léonard-Parent à Rimouski. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

L’artiste cherche visuellement un rythme.

En plus des collages, il multiplie les touches de couleurs, utilisant de la peinture acrylique, des crayons graphiques, à l’huile, ou de manière parcimonieuse avec de l’encre de Chine.

Plusieurs influences culturelles inspirent le travail de Michel Lagacé. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Son influence africaine est indéniable. Il admet aussi puiser son inspiration dans les cultures orientales et amérindiennes. Mes œuvres sont métissées dans les formes. Métissées et inclusives. Mes œuvres, c’est comme une musique rythmée qui donne l'impression d’entendre des tam-tam à l'intérieur , plaisante-t-il.

Les formes sont volontairement abstraites, disposées dans les limites d'un espace, de telle sorte de faire ressentir le trop-plein.

« La surcharge de motifs, pour moi, c'est comme créer une sorte de sensation de chaos, par rapport à tout ce qui nous arrive, de partout dans le monde » — Une citation de Michel Lagacé, artiste en arts visuels

Michel Lagacé expérimente le collage depuis 2017, à partir de fragments de photos de ses propres œuvres ou des images piochées en ligne. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

L'artiste expérimente le collage, depuis 2017, à partir de fragments de photos de ses propres œuvres ou des images piochées en ligne. Les œuvres exposées sont parmi celles qu'il a réalisées au cours de ces cinq dernières années.

Avant d’être exposé à Rimouski, Michel Lagacé a dévoilé son travail ailleurs au Québec, et plusieurs fois en Europe. En 2005, le prix du CALQ du Bas-Saint-Laurent saluait son travail, avant que le Musée du Bas-Saint-Laurent à Rivière-du-Loup ne lui consacre une première rétrospective en 2018.

Le vernissage de l’exposition sera en ligne sur la plateforme en ligne Quoi vivre Rimouski dès le 4 avril et jusqu’à la fin de l’exposition, prévue le 13 mai.

D’après les informations de Shanelle Guérin