Un attrait international pour le programme en tourisme au Cégep de Saint-Félicien

On fait aussi de l’information en format collation.

Des jeux-questionnaires, un rallye, une étude de cas et une épreuve portant spécifiquement sur le développement durable étaient prévus pour les participants. L'objectif de ces diverses compétitions est de permettre aux étudiants collégiaux en tourisme du Québec de rayonner.

La cérémonie de remise de prix, dans plusieurs catégories, devait se tenir vers 18 h.

La directrice générale de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, Julie Dubord, était sur place.

Elle a pu constater l'attrait qu'exerce le programme de Techniques de tourisme.

On nous faisait mention aujourd'hui que 25 % de la cohorte d'étudiants du Cégep de Saint-Félicien en tourisme proviennent de l'international. Donc vraiment il y a un attrait pour ce secteur d'activité et surtout pour le programme , a-t-elle mentionné en entrevue au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Les Jeux du tourisme ont été mis sur pied en 2013. Ils ont été créés par Amanda Coleman, une diplômée de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. Ils sont généralement présentés une fois par année. Or, en 2020 et en 2021, ils n'ont pas pu avoir lieu en raison de la pandémie.

Avec des informations de Catherine Gignac et Jean-François Coulombe.