Une fin de saison dans la quasi-normalité pour le hockey mineur régional

Il s’agit d’un retour pour ces championnats régionaux après deux années de pandémie, les derniers ayant eu lieu en 2019. Les équipes double lettre se disputaient quant à elles la Coupe Hyundai dans leurs catégories respectives la fin de semaine dernière.

« Pour nous, c’est la dernière fin de semaine régionale pour le hockey traditionnel, parce qu’il nous reste quand même un événement de hockey 3 contre 3 la semaine prochaine avec les M11, un événement qui devait avoir lieu initialement en décembre, mais qui a été reporté à cause d’une éclosion », souligne Marc Désilets, directeur général de Hockey Abitibi-Témiscamingue.

Les parents du Sports Experts de La Sarre sont bien présents pour encourager leur équipe à Amos. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Ce dernier est bien heureux de pouvoir présenter des championnats régionaux dans un contexte presque normal, après une saison qui a été interrompue pendant un mois par les mesures de confinement imposées par la pandémie. La saison a pu être prolongée d’un mois dans le Simple lettre, afin de compenser cet arrêt.

« On a toujours eu un doute à savoir si on pourrait les tenir pendant le confinement de janvier et février, mais je pense que là, c’est la récompense des jeunes. Tout le monde était fébrile à l’idée de venir ici en fin de semaine, et même la semaine dernière pour le Double lettre. Tout le monde est bien content d’avoir pu vivre finalement un événement de fin de saison », fait valoir Marc Désilets.

Faire des apprentissages

Frédéric Bédard, entraîneur-adjoint du Sport Expert M13 A de La Sarre. Photo : Radio-Canada / Martin Guindo

Si la pandémie a apporté son lot d'inconvénients, elle a aussi fourni des occasions d’apprentissage, estime l’entraîneur adjoint du Sports Experts M13 A de La Sarre, Frédéric Bédard.

« Ça fait mal au niveau de la progression des jeunes ou de l’enseignement, mais ce que ça donne concrètement pour les jeunes, c’est qu’ils trouvent que la saison est allée vite. On a joué beaucoup de matchs en très peu de temps depuis qu’on est revenu. Au moins, ça met les jeunes dans un contexte réel d’une compétition, ça leur permet d’apprendre un paquet de choses. C’est une année somme toute normale, avec des alignements réduits, parce qu’on a souvent eu des absents pour le COVID, mais ça fait partie des distractions et de l’adversité que les jeunes ont à apprendre, donc ça a été une bonne année là-dessus », croit-il.

L'assistant-capitaine Mathis Bouffard et le capitaine Flavien Gagnon du Sports Experts de La Sarre. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Un avis que partage son capitaine, Flavien Gagnon.

« La moitié de l’équipe a eu la COVID et on a aussi manqué un mois de pratiques, mais on a des bons coachs et des bons joueurs. Nos parents nous encouragent et ça nous aide à travailler fort. Je suis un peu stressé, mais je sais que ça va bien aller parce que depuis Noël, on joue bien mieux. On fait toujours un pas vers l’avant. On s’améliore toujours. On est rendu une vraiment belle équipe. On embarque tous, ce n’est pas juste un joueur exceptionnel. On travaille tous fort », affirme-t-il.

De l’ambiance dans l’aréna

Christine Bronsard, gérante des Apollos Rouge de Val-d'Or, est bien heureuse de pouvoir encourager les joueurs avec tous les autres parents et amis de l'équipe. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Après des périodes où ils n’étaient plus admis aux entraînements, puis seulement un membre de la famille à l’aréna, les parents sont maintenant très heureux de pouvoir à nouveau encourager les joueurs en plus grand nombre.

« C’est sûr que la COVID n’a pas facilité notre saison, mais de pouvoir offrir ça sécuritairement aujourd’hui, puis d’offrir la chance aux jeunes de pouvoir se rendre au provincial aussi, c‘est quelque chose qu’on n’a pas vécu dans les dernières années. Depuis les dernières semaines, je dirais que tout est repris normalement, la capacité est revenue et on est bien contents de pouvoir venir en famille encourager nos joueurs », confie Christine Bronsard, la gérante des Apollos Rouge M13 A de Val-d’Or.

Et ces encouragements font une différence, assure Mathis Bouffard, assistant capitaine du Sports Experts de La Sarre.

« Je trouve ça bien. Nos parents sont très émotifs. Ils crient beaucoup. Ils nous encouragent. Ça nous donne plus de courage, plus de confiance », précise-t-il.

Les gagnants et quelques finalistes représenteront l’Abitibi-Témiscamingue aux championnats interrégionaux, qui auront lieu en Outaouais du 21 au 24 avril.