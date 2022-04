Le spectre d’une pénurie d’engrais plane sur les agriculteurs canadiens

Pour les agriculteurs, le mois d’avril marque le début du temps des semis. Durant cette période, ils reçoivent les grains, les engrais et les pièces d’équipement dont ils ont besoin pour commencer leurs cultures.

Or, cette année, les sanctions imposées contre la Russie perturbent la chaîne d’approvisionnement d’engrais azoté, de phosphore et potassium, ingrédients clés d’une bonne récolte.

Les factures sont réglées depuis l’automne dernier, mais rien ne garantit que les commandes seront livrées pour autant, ce qui laisse plusieurs agriculteurs dans une attente angoissante.

Même si les sanctions ne visent pas directement les engrais russes, elles nuisent à l’exportation en minant les finances et la capacité logistique de la Russie.

Charles Amyot représente le nord de la province au sein de l'organisme Grain Farmers of Ontario. Sur la photo, il est accompagné de son fils de 4 ans.

Ensuite, le gouvernement fédéral ne s’est pas encore prononcé sur le sort de l’engrais déjà en route pour le Canada, comme le souligne Charles Amyot, représentant de l’organisme Grain Farmers of Ontario.

« Les ports canadiens accepteront-ils cette marchandise russe? Les agriculteurs devront-ils payer des tarifs pour que l’engrais traverse la frontière? » — Une citation de Charles Amyot, représentant de l’organisme Grain Farmers of Ontario et agriculteur

Joint par courriel, Cameron Newbigging, un porte-parole d’Agriculture Canada, affirme que le gouvernement fédéral étudie actuellement ces questions.

Nous travaillons le plus rapidement possible avec le secteur pour comprendre l’ampleur des répercussions de cette situation sur la période de semis qui s’en vient , écrit-il.

Mais certains agriculteurs, comme M. Amyot, ressentent déjà l'incidence des sanctions sur les engrais russes.

Le camion de cette ferme de New Liskeard, dans le Nord-Est ontarien, a récemment pris la route pour livrer des grains vers le sud de la province.

Charles Amyot habite dans une région éloignée. Il doit conduire sept heures pour se rendre dans le sud de la province.

Habituellement, le camion profite de son passage dans la région pour faire le plein d’engrais, mais cette année, il est revenu vide.

Planifier la culture de grain en conséquence

Doris et Stéphane Cloutier sont propriétaires d’une ferme centenaire et ont l’habitude de naviguer l’incertitude caractéristique à leur métier.

Toutefois, cette année, c’est différent. C’est difficile d’acheter les choses dont on a besoin , dit M. Cloutier.

La ferme de Stéphane et Doris Cloutier a été fondée par l'arrière-grand-père de M. Cloutier en 1919.

Pour gérer le stress, les Cloutier ne mettent pas tous leurs œufs dans le même panier . Ils cultivent quatre grains différents : le soya, le canola, l’avoine et le blé.

Cette année, ils augmenteront leur production d’avoine aux dépens du blé, dans l’espoir de réduire leurs besoins en engrais.

Les Cloutier diversifient leurs grains pour minimiser les risques liés aux maladies et aux changements climatiques.

Même chose du côté de la ferme Amyot.

On ne pourra pas faire pousser de canola cette année, même si c’est très populaire , se désole-t-il. On n’est pas capables d’avoir l’engrais dont on a besoin pour ce grain.

Vers de plus petites récoltes?

En tant qu’agronome pour l’entreprise Coop Régionale, Tonja Seed conseille les agriculteurs du Nord de l’Ontario.

Sachant qu’il y a des problèmes d’approvisionnement pour certains produits, elle contacte les agriculteurs de la région depuis des mois pour les aider à planifier leur saison en prévision de pénuries d’engrais.

Tonja Seed a grandi dans le Témiscamingue ontarien. Elle conseille les agriculteurs de la région depuis plus de trois ans.

Nous étudions en détail des échantillons de sol et prenons des décisions en conséquence , explique Mme Seed.

Les plantes ont besoin de ces engrais, comme les humains ont besoin des différents ingrédients de leur guide d’alimentation , illustre-t-elle.

Certains agriculteurs pourront probablement réduire leur quantité d’engrais cette année s’il y a de l’engrais accumulé dans les sols des années précédentes.

Mais les effets d’un sol appauvri se feront sentir dès la saison prochaine, selon Paul Maurice, directeur de la Fédération de l’agriculture de l’Ontario et propriétaire d’une ferme dans la baie Georgienne.

Si notre production diminue en raison d’une pénurie d’engrais, ce sera une situation très difficile , estime ce dernier, en notant que les réserves de grains sont déjà historiquement basses.

Un problème parmi plusieurs

En plus de devoir s’inquiéter de la livraison d’engrais, les agriculteurs doivent composer avec plusieurs autres problèmes majeurs, comme les changements climatiques, les fluctuations des prix du grain et la flambée des prix du carburant.

En ce moment, la hausse du prix du grain encourage les agriculteurs à dépenser plus pour obtenir les outils et produits dont ils ont besoin.

Mais si le prix chute à l’automne, il va y avoir un gros problème , dit Mme Cloutier, soulignant que la marge de profit des agriculteurs est déjà mince.

« Ça va arriver à un point où ça va être difficile de justifier de semer les graines en premier lieu. » — Une citation de Charles Amyot, représentant de l’organisme Grain Farmers of Ontario et agriculteur

Ces problèmes menacent la production agricole partout au Canada, du Québec jusqu’à la Colombie-Britannique.

M. Maurice rappelle qu’une ligne de services en santé mentale a été mise sur pied en Ontario pour les agriculteurs qui ressentent trop de pression.

Il y a énormément de stress sur les épaules des agriculteurs; reconnaissons la détresse de nos voisins , conseille M. Maurice.