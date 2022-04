Début des sucres frisquet dans le Bas-du-Fleuve

Acériculteur dans la Vallée-de-la-Matapédia, Maxime Turcotte n’a produit qu’un seul baril de sirop d’érable jusqu’à présent. L’an dernier à la même date, il en avait rempli 140.

Le froid hivernal de la fin de mars et du début d'avril n’aide pas. Pour que l’eau d’érable coule, les températures doivent être au-dessus du point de congélation le jour et en dessous la nuit.

En attendant le vrai début de la saison, Maxime Turcotte se tient prêt. La préparation, pour lui, est en grande partie le secret du succès d’une bonne saison.

Maxime Turcotte se prépare en attendant que les érables coulent. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Dans la Vallée, la saison des sucres dure six semaines. C’est très court.

Les journées perdues n’aident pas à rentabiliser une production de 62 000 entailles comme celle de la Société d’exploitation des ressources de la Vallée (SERV). Cette entreprise compte deux lieux de production, un à Sayabec et l'autre à Saint-Cléophas.

À Sayabec samedi, le directeur général de la Société d’exploitation des ressources de la Vallée SERV , Simon Pronovost, se montrait un peu inquiet mais gardait quand même l'espoir d'une bonne saison : On peut avoir des semaines où ça va être extrêmement bon et on peut se reprendre.

De bons indices

Les prévisions météorologiques des prochaines semaines pourraient lui donner raison.

L'eau d'érable récoltée jusqu'à maintenant est deux fois plus sucrée qu'à l'habitude, note Simon Pronovost. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

De plus, le taux de sucre de la première coulée est élevé, ce qui pourrait occasionner une saison rentable. Elle [la coulée] avait un taux de sucre du double de ce qu’elle devrait être en temps normal , a observé M. Pronovost. Ça nous annonce sûrement que l’eau va être sucrée. Ça va peut-être prendre moins d’eau pour faire la même quantité de sirop que d’habitude.

L’autre signal positif, selon le président des Producteurs et productrices acéricoles du Québec pour le Bas-Saint-Laurent–Gaspésie, Justin Plourde, c’est la bonne récolte des acériculteurs des autres régions du Québec.

On voit qu’ils ont de belles coulées, on voit qu’il y a des régions à l’ouest qui vont avoir des productions records. Et si on se fie à nos prévisions météo à long terme, je pense que ça peut nous donner espoir , commente M. Plourde.

L’autre signal positif, selon Justin Plourde, c’est la bonne récolte des acériculteurs des autres régions du Québec. Photo : iStock / ImageInnovation

L’an dernier, les acériculteurs du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie ont été les plus productifs de la province. La production de 30 millions de livres de sirop d’érable a généré un chiffre d’affaires de plus de 90 millions de dollars.

D'après un reportage de Jean-François Deschênes