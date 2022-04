Avril, un mois pour faire rayonner l’autisme

Pour l’organisme, le mois d’avril est une occasion de poursuivre l'œuvre de sensibilisation, à commencer par une bonne définition. L’autisme n’est pas une maladie, c’est une condition neurodéveloppementale, on naît autiste , tient à rappeler Simon Dufesne, directeur général de l’Autisme de l’Est-du-Québec ADEQ .

C’est une façon différente de traiter les informations, que ce soit au niveau sensoriel, de penser, de ressentir les émotions, et de communiquer , complète-t-il.

Simon Dufresne rappelle que l'autisme n'est pas une maladie, c'est une condition neurodéveloppementale avec laquelle on naît. Photo : Radio-Canada

Parmi les activités qui seront proposées pour sensibiliser la population, le 2 avril marque le lancement de la campagne L’autisme, une différence à célébrer . Les internautes sont invités à partager une publication qui mettra à l’honneur un portrait d’une personne autiste sur la page Facebook et Tik Tok de l’Autisme de l’Est-du-Québec ADEQ .

Tout au long du mois, il sera aussi possible d’avoir accès à une sélection de livres dans un grand nombre de bibliothèques du territoire afin de permettre au public d’en apprendre davantage sur le trouble de l’autisme et son diagnostic.

De plus, une conférence de la Gaspésienne Isabelle Faguy aura lieu le 7 avril au musée de la Gaspésie. Isabelle Faguy est une personne autiste qui va nous parler de son expérience et comment on peut soutenir les personnes autistes dans leurs apprentissages et leur quotidien , détaille Simon Dufresne.

Une autre conférence, prévue le 21 avril, à la Coop Paradis, sera animée par France Hogues. Mère d’une femme autiste, Mme Hogues parlera de son expérience de parent.

Faire accepter la différence

Cette année, l'organisme souhaite aller au-delà de la sensibilisation. On veut aller vers l’acceptation, faire accepter les personnes autistes et accepter qu’elles existent , explique le directeur de l'organisme régional.

« Souvent, beaucoup de personnes essayent de cacher leur trait autistique pour se fondre dans la masse, » — Une citation de Simon Dufresne, directeur général de l’ Autisme de l’Est-du-Québec ADEQ

Selon Simon Dufresne, une meilleure acceptation permettra aux familles et aux organismes de mieux encadrer et accompagner les personnes autistes.

En effet, plusieurs défis attendent les personnes qui vivent avec un trouble de spectre autistique (TSA).

Il y a beaucoup de manque de personnel dans le réseau de la santé. Avoir un diagnostic, ça peut prendre jusqu’à deux ans. Une fois qu’on a reçu un diagnostic, il y a peu de services. Il y a de beaux plans gouvernementaux qui existent sur papier, mais dans la réalité, il n’y a pas grand-chose qui est offert , constate le porte-parole.

L'Autisme de l’Est-du-Québec ADEQ fais aussi état du manque de stabilité du personnel et des services.

L’autisme au féminin

Montrer des visages féminins de l'autisme, c'est encore une autre mission du mois de sensibilisation, cette année.

Pour y parvenir, la campagne met en valeur le travail de l'artiste autiste, Serena Bennett. Elle a réalisé une série d’affiches pour soutenir la campagne de sensibilisation à travers le Québec et illustrer l'autisme chez les femmes, qui reste souvent invisible et mal compris.

Simon Dufresne reconnaît qu'il a beaucoup plus de garçons que de filles qui reçoivent un diagnostic du trouble de l'autisme. Mais on s’est aperçu avec le temps que les femmes autistes masquent beaucoup plus et s’adaptent beaucoup plus aux neurotypiques que nous sommes, donc c’est plus difficile de faire le diagnostic et le détecter , ajoute-t-il.

Le mois de la sensibilisation de l’autisme se clôturera le 30 avril prochain. L’Autisme de l’Est-du-Québec ADEQ prendra alors part à une grande marche de sensibilisation, organisée partout au Québec, à l’initiative de la Fédération québécoise de l’autisme.

Avec les informations de Laurie Dufresne