Un chirurgien de Winnipeg suspendu six mois pour méconduite sexuelle

Trouvé coupable d’avoir envoyé à une patiente du contenu sexuellement explicite, un chirurgien orthopédique de Winnipeg, le Dr David Howell Ames, a été suspendu pour une durée de six mois par le Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba.

On fait aussi de l’information en format collation.

Selon des documents publiés sur le site web du Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba, le panel ayant enquêté sur les agissements du médecin a déterminé en septembre que le Dr Ames avait contrevenu à ses obligations déontologiques en ne maintenant pas une distance professionnelle avec la patiente. Il aurait aussi tenté d’induire le Collège en erreur pendant l’enquête.

Sa suspension a débuté le 1er février.

La femme n’est pas identifiée dans les documents, qui précisent seulement qu’elle est née en 1971.

Référée au médecin pour un double remplacement de la hanche, elle a été opérée entre 2018 et 2019 à l'Hôpital général Grace.

Dans sa décision, le panel écrit que la patiente cherchait désespérément à obtenir de l’aide en raison de la souffrance qu’elle endurait et des inconvénients à sa vie quotidienne. Le panel évoque un déséquilibre des pouvoirs qui existait alors entre le chirurgien et sa patiente, auquel le médecin était insensible ou qu’il a exploité pour sa propre satisfaction sexuelle .

Le médecin a été trouvé coupable d’avoir complimenté la patiente sur son apparence physique, d’avoir fait des commentaires de nature sexuelle pendant les rendez-vous et de lui avoir envoyé des messages textes. Il lui a envoyé une photo de parties génitales mâles, lui demandant de lui envoyer des photos nues.

Le Dr Ames a admis avoir envoyé la photo, mais a plaidé non coupable à toutes les accusations.

Il a aussi été trouvé coupable d'avoir tenté d’induire le Collège des médecins en erreur, dans ses communications écrites et au cours des entrevues avec l’enquêteur, commettant une faute professionnelle de méconduite.

Selon la décision, la réticence du médecin à admettre l’étendue de sa méconduite n’est pas causée par la honte ou la gêne , mais résulte plutôt d’un effort calculé pour tenter de réduire la sanction encourue, même si cela signifiait qu’il dressait un portrait défavorable de sa patiente .

Le Dr Ames était aussi accusé d’avoir touché les parties génitales de la patiente de façon inappropriée. Le panel note ici que s’il est fort possible que cela soit vrai, il n’a toutefois pas été en mesure de conclure que la version de la plaignante était plus proche de la vérité que celle du médecin.

Pendant la durée de sa suspension, le Dr Ames doit être évalué par un psychiatre ou un psychologue. Il doit aussi suivre une formation sur le maintien de frontières professionnelles appropriées. Le Collège devra approuver le choix du professionnel qui fera l’évaluation de sa santé mentale ainsi que la formation qu’il suivra.

À son retour au travail, au plus tôt en août, il devra respecter un certain nombre de conditions. Il ne pourra avoir des contacts avec les patients à l’extérieur de l’établissement de santé où il travaille, sauf pour communiquer des résultats de tests ou pour des enjeux de santé qui ne peuvent être gérées dans le cadre d’un rendez-vous régulier.

Il ne pourra se trouver être seul avec une patiente. Des affiches expliquant ces règles devront être en vue à la réception et dans les salles d’examen.

Il devra attendre un an après son retour au travail pour demander des changements à ces conditions.

Dans une déclaration écrite, la registraire et directrice générale du Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba, la Dre Anna Ziomek, rappelle que la sécurité des patients est la priorité du Collège.

Des allégations comme celles-là sont profondément troublantes et sont dommageables à la profession médicale, explique la Dre Ziomek. La confiance est la pierre angulaire de la relation patient-médecin et la population doit pouvoir s'attendre à ce que les médecins le traitent les patients avec dignité et respect.

Avec des informations de Rachel Bergen