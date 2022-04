Un week-end serein à l’Expo horticole du CRIFA

Les vingt étudiants en réalisation d'aménagements paysagers du Centre de formation professionnelle CRIFA, à Coaticook, invite le public à venir s'inspirer des projets qu'ils ont réalisés cette année. L'Expo horticole du Centre d'initiatives et de formation en agriculture (CRIFA) se poursuit jusqu'à dimanche, 16 h.

Après deux ans de pause forcée, le public peut renouer avec l'Expo horticole pour sa 27e édition. L'occasion de découvrir les combinaisons de plantes, de bassins, de pavée, de passerelles que les étudiants ont conçues, sans oublier tous les accessoires de bois.L'enseignante en réalisation d’aménagements paysagers du CRIFA, Brigitte Proteau, est fière du travail fait depuis décembre par sa dernière cohorte. Durant l'automne et le printemps, on fait des travaux extérieurs. Durant l'hiver, il fallait continuer à faire de la pratique.

Pour cette fin de pandémie, le thème de la sérénité a été choisi pour l'Exposition. On a besoin de paix, de calme, on est vraiment là-dedans, les gens viennent chercher des idées qu'ils peuvent implanter chez eux , ajoute Brigitte Proteau.

Il s'agit de la 27e édition de l'Expo horticole du CRIFA. Photo : Radio-Canada

Au cours de la dernière année, le finissant Jérémy Fortier a découvert un métier qui le passionne. On a fait la conception totale, les dessins, les plans. Après, on a fait le travail dans l'atelier. Tout ce qui est travail de bois, les tables, les pergolas. Ensuite, le pavé, des trottoirs, de belles chutes d'eau, un chalet, un spa. Ce que j'aime vraiment c'est qu'on touche à tout. Souvent, les gens pensent que l'aménagement paysager c'est juste les plantes, mais non, c'est tout.

Avant même d'avoir complété sa formation, Jérémy occupe déjà un emploi comme aménagiste en paysagement.

Métiers agricoles

Le CRIFA profite de l'événement pour offrir de l'information sur la dizaine d'autres diplômes d'études professionnels offerts dans son établissement. Parmi ceux-ci, on retrouve plusieurs métiers du monde agricole, dont l'acériculture, la mécanique agricole, la production animale, etc.

L'enseignante Brigitte Proteau se réjouit de penser qu' il y a des gens qui vont arriver ici, qui vont peut-être découvrir une nouvelle passion et peut-être s'inscrire à l'école . Pour elle, les gens sont souvent surpris de voir tout ce qu'il est possible d'apprendre au CRIFA.

Les portes ouvertes sont aussi l'occasion de faire des rencontres professionnelles, explique Brigitte Proteau. En effet, il n'est pas rare de voir des employeurs visiter les lieux à la recherche de futurs employés. C'est une grande école. Nos élèves viennent de Sherbrooke, Magog, Windsor, ils viennent de partout.

À noter qu'il est possible de suivre une formation à temps partiel au CRIFA, tout en terminant ses études secondaires.