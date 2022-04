Un nombre record d’épaulards de Bigg repéré dans la mer des Salish

Un nombre record d'épaulards migrateurs ou de Bigg a été recensé jeudi au large des côtes de la Colombie-Britannique et de l'État de Washington. Plus de 70 d'entre eux ont été observés, selon la Pacific Whale Watch Association (PWAA).

Les observateurs de baleines ont compté 10 groupes distincts de l'animal entre Campbell River et Puget Sound. Les 72 épaulards observés en une journée marquent un nouveau record, selon Erin Gless, directrice générale de la Pacific Whale Watch Association PWWA , dans un communiqué.

Ce chiffre peut sembler incroyable, mais ce n'est pas un poisson d'avril , peut-on lire.

L'une des baleines repérées est connue sous le nom de T63 ou (Chainsaw) par les chercheurs en raison de sa nageoire dorsale dentelée. Chainsaw est né en 1978 et a été vu jeudi avec sa mère près de la frontière entre les États-Unis et le Canada. Photo : Val Shore/Eagle Wing Tours/ Pacific Whale Watch Association

Mark Malleson, chercheur au Center for Whale Research et guide de longue date avec l'entreprise Prince of Whales à Victoria, confirme que ce nombre constitue un nouveau record d'observations dans la mer des Salish.

Selon lui, il a été possible d’apercevoir 50 voire 60 épaulards au cours de la dernière décennie. Et il qualifie le nombre d'épaulards aperçus jeudi de stupéfiant .

Une période de l’année connue sous le nom de vague printanière

Les épaulards de Bigg sont les cousins des épaulards résidents du Sud, qui se nourrissent de saumons en voie de disparition.

Contrairement à leurs cousins, les épaulards de Bigg chassent les mammifères marins et prospèrent grâce à l'abondance de phoques et d'otaries dans la région, selon les chercheurs.

Erin Gless indique que cette période de l'année est connue sous le nom de vague printanière pour les observations des épaulards de Bigg, car la mer des Salish ressemble à un buffet de phoques en ce moment.

Ils se sont installés. La cloche du dîner a sonné. Le bruit court que c'est le nouveau restaurant à la mode en ville , dit Erin Gless.

Le plus grand groupe repéré, selon la Pacific Whale Watch Association PWAA , se trouvait près du nord des îles San Juan et comptait 18 baleines.

Sam Murphy, de Island Adventures Whale Watching à Anacortes, dans l'État de Washington, a eu la chance d'en être témoin. Dans un communiqué, il raconte qu’au début il n’y avait que quatre épaulards. Puis, soudainement, comme sorti de nulle part, 14 autres se sont matérialisées .

C'était magique , s’exclame-t-il.

Plaisanciers, soyez attentifs à votre environnement

Les plaisanciers doivent tenir compte de l'abondance d'épaulards migrateurs dans l'eau en ce moment, souligne Erin Gless.

Ces baleines sont là, alors soyez attentifs lorsque vous êtes sur l'eau , précise-t-elle.

Elle ajoute qu'il est essentiel de ralentir et d'être vigilant lorsque l'on voit un bateau d'observation des baleines, car il est fort probable que des baleines se trouvent dans la zone.

Avec les informations de Jessica Cheung