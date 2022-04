L’ALOCAT réclame des investissements massifs pour le logement social

L'ALOCAT a tenu samedi une conférence de presse à Rouyn-Noranda en présence de plusieurs organismes communautaires pour dénoncer cette situation.

L'occasion de rappeler son refus de l'abandon du logement social dans un contexte de pénurie importante notamment en Abitibi-Témiscamingue et la hausse constante des loyers qui touche particulièrement les locataires à faibles revenus.

Le coordonnateur de l'ALOCAT Bruce Gervais soutient que la CAQ a laissé de côté le programme AccèsLogis.

Là on a cette annonce là dans le budget qu'on voyait venir d'un gouvernement qui sabre dans un outil qui est le champion de lutte contre la pauvreté et j'ai nommé le logement social et on le voit qu'il n'y a aucune unité nouvelle de logement social dans le budget. Il y'a à terminer un retard vieux de 5 ans laissé par les libéraux d'à peu près 5000 logements, on va faire ça, mais il n'y a rien pour l'avenir d'AccèsLogis. Ce n'est pas dit qu'AccèsLogis va continuer [...] Maintenant on a un nouveau programme c'est du logement abordable, mais abordable ça ne veut rien dire , lance Bruce Gervais.

Le coordonnateur de l'ALOCAT croit que le gouvernement doit admettre l'existence d’une crise majeure du logement et adopte une nouvelle politique pour le secteur.

On demande une politique en logement à long terme avec une vision et qui inclut le logement social, dit-il. On veut un investissement massif en logement social et des promesses à plus longs termes et aussi une vision qui est assez détaillée [pour le secteur]. Nous en région, on est tanné d'avoir des chiffres qui sont globaux. L'argent ne descend jamais assez chez nous. [On veut] un meilleur contrôle des loyers et une meilleure protection des locataires qui sont laissés à eux-mêmes.

Au Québec il n'y a pas un marché qui est aussi déréglementé que le marché du logement et on vient de le déréglementer encore plus , regrette Bruce Gervais.

Selon le coordonnateur de l'ALOCAT, le débat sur le logement social va s'inviter à la campagne pour l'élection provinciale de l'automne prochain.