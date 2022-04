La COVID-19 force l’annulation de représentations pour le Théâtre à Bout portant

C'est au tour du Théâtre à Bout portant d'être affecté par la COVID-19. La compagnie a dû annuler les représentations du spectacle La migration des peuples qui auraient normalement dû se tenir au Centre des arts et de la culture de Chicoutimi vendredi, samedi et dimanche.

Les détenteurs de billets seront tous contactés. Ils se verront offrir l'occasion d'assister à une autre représentation. La compagnie a bon espoir de pouvoir renouer avec la scène dès la semaine prochaine.

On n’est pas étrangers à la vague qui déferle sur le Québec, c’est une immense contagion, même si on suivait scrupuleusement les normes de santé, avec le masque, et même de diviser les équipes afin que personne ne soit victime de contagion, tout ça. Mais, il faut croire que c’est un virus qui est plus sournois que nous, donc ce qui fait qu’on est obligés de prendre une petite pause pour la première semaine , a exposé la directrice du Théâtre à bout portant et metteure en scène, Vicky Côté.

Plus tôt cette semaine, c’est l’Opéra du Royaume qui avait dû reporter à septembre la présentation de la production Lumière sur Broadway qui devait avoir lieu dimanche. Dix-neuf choristes sur 25 ont contracté la COVID-19.

Selon des informations de Catherine Gignac