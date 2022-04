On fait aussi de l’information en format collation.

Vendredi, le président du centre islamique Az-Zahraa, le Dr Akber Mithani, a déclaré que la programmation du centre pour le mois du ramadan comprend des prières et des sermons prononcés par des experts islamiques internationaux.

Nous avons hâte de nous rassembler dans nos centres, tout en observant de bonnes mesures sanitaires, mais nous pouvons à nouveau nous retrouver ensemble pour profiter de ce mois sacré , souligne le Dr Mithani. Ce dernier est également le directeur médical régional pour les soins de santé de longue durée et assistés pour la régie de la santé du Fraser.

Il ajoute que les deux dernières années ont été difficiles et que le temps est venu de réfléchir à comment les défis vécus peuvent aider notre développement personnel.

Un des grands principes de la philosophie et de l'éthique islamique est de se servir des leçons apprises en période d'adversité ou de catastrophe pour développer notre spiritualité.

Noor Zohdy, de Prince George, croit que le ramadan permet de renouer avec les autres membres de la communauté musulmane.

Je crois, surtout pour nous musulmans, qu'il est fréquent de se sentir très seul, mais quelque chose comme le ramadan, ça permet de se souvenir qu'on fait partie d'une communauté importante.

La pratique du jeûne - pendant le ramadan les croyants s'abstiennent de toute nourriture ou boisson du lever au coucher du soleil - peut aussi permettre des rapprochements au sein de la communauté.

Les épiceries qui offrent des produits halal se préparent pour le mois du ramadan, le 1er avril 2022. Photo : Radio-Canada / Gian Paolo Mendoza

Tu jeûnes, et des personnes que tu connais jeûnent aussi et tu veux célébrer ça avec eux et leur parler de leur cheminement au cours de cette période.

Le Dr Akber Mithani explique que le jeûne est aussi une façon de faire preuve d'empathie pour les moins nanties qui n'ont pas les moyens de se nourrir au quotidien. Chaque année, le centre Az-Zahraa organise une collecte de nourriture en collaboration avec une banque alimentaire de la communauté.

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, a souligné le début du ramadan dans un communiqué publié en début de journée samedi.

Le ramadan est un temps pour la famille et les amis de se rassembler pour prier, jeûner pendant la journée, et briser le jeûne lors de l’iftar après le coucher du soleil , écrit-il.

À l’heure actuelle, les musulmans sont particulièrement soucieux de redonner à leurs communautés par le biais du zakat et du volontariat. [...] Au nom du gouvernement de la Colombie-Britannique, je souhaite à toutes celles et à tous ceux qui observent le mois saint une période de réflexion bénie et paisible.

Avec les informations de l'émission Early Edition et de Nadia Mansour