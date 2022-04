Des centaines de Torontois sortent leur maillot et plongent dans le lac Ontario

Des centaines de personnes ont bravé le froid et troqué leur manteau d’hiver pour leur maillot de bain samedi matin à Toronto. Main dans la main, ils ont plongé dans le lac Ontario pour célébrer la fin de l’hiver, malgré les 3 degrés Celsius affichés au mercure.

L’événement organisé par les entreprises torontoises Othership, City Shred et Unbounded avait pour objectif de souligner l’arrivée du printemps et la résilience des Torontois après deux ans de pandémie.

On veut célébrer la ville de Toronto et ses gens en leur lançant un défi. Nous célébrons leur résilience après deux longues années , explique Adam Lewis, responsable des partenariats chez Othership, une entreprise spécialisée dans la thermothérapie.

Nick McNaught, le cofondateur de Unbounded, une entreprise qui se spécialise dans la thérapie par l'eau froide, affirme quant à lui que les bains d’eau froide sont bénéfiques pour le corps et l’esprit.

Un lien particulier se forme entre les gens lorsqu'ils doivent lutter ensemble. Vous avez peut-être remarqué que lorsque vous passez à travers quelque chose de difficile avec quelqu'un, vous vous sentez plus près de cette personne. Deux minutes dans l'eau froide ont cet effet , affirme-t-il.

Pour plusieurs participants, l’événement était aussi une occasion de se surpasser.

Chaque personne le fait pour des raisons personnelles. Dans ce cas-ci, il s'agit de rassembler la communauté et de sortir de notre zone de confort , explique Andrew Koop, un participant.

Sinead Walsh, originaire de l’Irlande, est une habituée des bains froids, très populaires chez elle. Cette pratique l’a aidé à surmonter ses troubles de santé mentale.

J'ai souffert de dépression il y a deux ans et demi et cela m'a aidée à me remettre sur pied. Cela aide à prendre conscience qu'on peut tout faire.

La température moyenne de l'eau du lac Ontario en avril est de 3,8 degrés Celsius.