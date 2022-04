Un couple de Calgary héberge une Ukrainienne en détresse à leur retour de vacances

Un couple de Calgary en vacances à Cuba rencontre des voyageurs ukrainiens bloqués à cause de la guerre. Ils décident de ramener une femme au Canada avec eux.

On fait aussi de l’information en format collation.

En vacances dans les Caraïbes, Vladimir et Cristina Diordiev ont rencontré une autre touriste arrivée au moment où la guerre a fait rage en Ukraine. Lors d’une discussion autour d’un verre au bar de leur hôtel, Tatiana Kangina leur a confié qu'elle ne pouvait pas retourner chez elle dans ces conditions.

Le couple de Calgary lui a offert de venir habiter chez eux si les frontières avec le Canada étaient ouvertes.

Ma femme et moi, nous nous sommes regardés et ma femme a dit : pourquoi ne vient-elle pas chez nous? J'ai répondu : d'accord.

Le couple est originaire de Moldavie, un pays voisin de l'Ukraine. Ils se rappellent avoir vécu beaucoup de gentillesse lorsqu'ils sont arrivés au Canada et ont voulu rendre la pareille.

Vladimir et Cristina ont quitté Cuba avant la réouverture des frontières. Ils ont donc aidé Tatiana de Calgary. En une semaine, elle a obtenu son visa et son billet. Tatiana Kangina est soulagée et ravie du dénouement.

Je suis très heureuse, je me sens très bien, ma nouvelle famille est composée de gens très bien, très amicaux, je suis très heureuse.

Cette femme de 45 ans s'est retrouvée bloquée avec des fonds limités. Elle ne savait pas où aller, car ses vacances se terminaient dans quelques jours et l'espace aérien au-dessus de l'Ukraine était désormais fermé aux vols commerciaux.

Tatiana Kangina s’était envolée à destination de Cuba le 17 février pour des vacances de 10 jours avec une amie. Elle raconte que l'avion était rempli d'Ukrainiens. Plus d’une vingtaine d'entre eux séjournaient d’ailleurs dans le même complexe hôtelier.

À la fin de leurs vacances, la plupart des autres voyageurs ukrainiens, y compris son amie, ont choisi de retourner en Europe par avion. Ils rentraient soit pour essayer de se rendre en Ukraine, soit pour rester dans un pays voisin dans l'espoir que la guerre se termine bientôt.

Tatiana Kangina a, quant à elle, décidé de ne pas retourner en Europe, après avoir parlé avec ses amis qui avaient déjà fui l'Ukraine. Ceux-ci l’ont prévenue qu'il n'était pas facile de trouver du travail ou un endroit pour dormir et qu'elle ferait mieux d'aller ailleurs, si possible.

J'ai toujours su que le Canada était le meilleur pays pour moi , explique-t-elle. J'ai pris la décision de prendre le risque d'attendre que les programmes soient ouverts.

Avec les informations de Colleen Underwood