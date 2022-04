De nouveaux terrains industriels disponibles à Rouyn-Noranda

La municipalité a lancé un appel de propositions pour vendre les terrains en question.

Rouyn-Noranda veut être attractive et souhaite accueillir plus de nouvelles entreprises.

Selon le directeur de développement économique Hugo Jolette, la demande pour des terrains industriels est en croissance ces dernières années.

Comme la demande est plus forte que l'offre que malheureusement nous avons, la Ville a cru bon d'émettre un appel de proposition pour donner une préséance aux projets qui seront plus structurants à l'économie de la région. Donc on a identifié de critères comme les secteurs d'activité, le nombre d'employés qui serviront dans les lieux, la nature et l'envergure des bâtiments que les promoteurs vont construire , explique le responsable.

Ce projet cadre parfaitement avec les orientations que la Ville a identifiées dans le plan de développement économique 2021-2024, soit de prévoir des secteurs industriels additionnels pour répondre aux besoins futurs et en faciliter leur accès afin d’augmenter nos richesses collectives , indique de son côté la mairesse Diane Dallaire dans un communiqué.

Les entreprises sont invitées à faire connaître la nature de leur projet d’implantation ou de développement d’ici le 22 avril.

Les terrains sont situés sur le prolongement de la rue Jacques-Bibeau.