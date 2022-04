Le mois de mars 2022 n’a pas fait défaut à l’adage qui dit mars mois des tempêtes. Cette année, tant sur la Côte-Nord, qu’au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie et aux Îles, la quantité de neige reçue a largement dépassé les normales saisonnières.

Si le début de mars a été plutôt froid, les températures se sont peu à peu adoucies et la moyenne des températures du mois est demeurée proche des normales pour la majorité des saisons.

Il en va toutefois autrement de précipitations qui ont été notablement plus importantes dans l'Est-du-Québec qu’ailleurs dans la province.

Plusieurs tempêtes de neige ont touché les trois régions de l’est de la province au cours du dernier mois. La Côte-Nord a reçu près de 45 cm par endroits.

Vous avez eu plus de tempêtes, beaucoup de neige, plus que la normale dans tout l’Est-du-Québec. Il y a eu comme une trajectoire et toutes les tempêtes passaient dans la même place , commente Maja Rapaic, météorologue à Environnement Canada.

Le déneigement a été un casse-tête pour plusieurs municipalités.

La neige est aussi tombée en abondance à Blanc-Sablon et sur la Basse-Côte où les bancs de neige atteignaient à la mi-mars des hauteurs spectaculaires (archives). Photo : Gracieuseté de Ken Martin

La neige au sol reste d’ailleurs encore très abondante dans les villes qui bordent le Saint-Laurent, notamment à Sept-Îles, qui termine le mois avec 127 cm de neige au sol, alors que la normale est de 40 cm.

On espère que cela ne se réchauffera pas trop vite, pour que la neige ne fonde pas trop vite, a commenté Simon Legault, météorologue à Changements climatiques et Environnement Canada sur les ondes de Radio-Canada.

Les prévisions pour les prochaines semaines laissent toutefois présager un début d’avril pas trop chaud, ajoute le météorologue.

Simon Legault observe que l’hiver a été dans l’ensemble assez froid et quelques systèmes de précipitations s’annoncent encore d’ici la semaine prochaine. On est encore en mode hiver , indique l’expert.

Le météorologue compare d'ailleurs le printemps à une lutte entre l'hiver et l'été.

« L’été va gagner, mais pas tout de suite! » — Une citation de Simon Legault, météorologue à Changements climatiques et Environnement Canada

Une banquise, oui, mais pas longtemps...

Les froids de février ont favorisé, cette année, la formation d’une couverture de glace sur le fleuve qui a atteint son pic au début du mois de mars.

La banquise, très présente au début du mois de mars sur le fleuve Saint-Laurent, s'est peu à peu dispersée si bien qu'il ne restait presque plus de glaces dans l'estuaire et le golfe à la fin du mois. Photo : Radio-Canada

La banquise, dont l’étendue était près des normales saisonnières, s’est toutefois défaite semaine après semaine avec l’arrivée de tempêtes caractérisées par des vents forts et des températures plus douces.

À la fin du mois, la couverture de glace n'était plus que de 7,2 %. Cette réduction spectaculaire est survenue une semaine avant la normale climatologique.