Une formation pour la transition numérique des PME de la Côte-Nord

L’Université du Québec à Rimouski (UQAR) et l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) offriront une formation en ligne aux petites et moyennes entreprises (PME) de la Côte-Nord afin de les accompagner dans leur transformation numérique.

Le programme a été conçu pour répondre à la réalité et aux besoins des entrepreneurs et gestionnaires de petites et moyennes entreprises PME , qui œuvrent spécifiquement dans les secteurs du commerce de détail et de services.

L’Université du Québec à Rimouski (UQAR) et l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) ont développé conjointement la formation. Elles ont bénéficié de la collaboration de la direction régionale de Services Québec de la Côte-Nord auprès de qui les entrepreneurs nord-côtiers avaient manifesté leurs besoins.

Avec la pandémie, ça a nécessité un virage beaucoup plus rapide pour les entreprises de détail. C’était un besoin senti et nommé sur la Côte-Nord , note Guylaine Malaison, directrice des centres de formation de l’Université du Québec à Chicoutimi UQAC .

Guylaine Malaison confirme que les entreprises ressentent le besoin d'engager une transformation numérique, surtout depuis la pandémie. Photo : Radio-Canada

La formation s'adresse aux gestionnaires et travailleurs en gestion. L'objectif est de les aider à bâtir leur planification stratégique vers le virage numérique , précise-t-elle.

Pour cela, plusieurs notions seront abordées telles que le marketing numérique, le commerce en ligne, les médias sociaux, l’expérience client ainsi que la planification des ressources humaines, financières et technologiques.

La formation a pour objectif de soutenir les entreprises nord-côtières à maintenir leurs connaissances à jour, à mieux s’adapter aux changements technologiques et à demeurer concurrentielles.

C’est un enjeu crucial pour les petite et moyenne entreprise PME qui doivent s’ajuster pour maintenir leur marché, estime le directeur du Service de la formation continue et de la formation hors campus de l’Université du Québec à Rimouski UQAR , Julien Lambrey de Souza.

Julien Lambrey de Souza estime que la transition numérique est un enjeu crucial pour les PME afin de s'ajuster et maintenir leur marché. Photo : Radio-Canada

Toutefois, il ajoute que l’accompagnement est nécessaire. Les petites et moyennes entreprises n’ont pas la structure interne, comparable à de grandes entreprises, pour s’investir et s’engager dans cette transformation , relève-t-il.

Au total, six experts en sciences de la gestion des deux universités ont été mobilisés pour bâtir le programme.

Une formation condensée et adaptée

La formation, de 28 heures, sera divisée en périodes de demi-journées et disponible sur une plateforme en ligne. Cette formule a été pensée pour s’adapter à l’horaire des gestionnaires de petite et moyenne entreprise PME et ainsi encourager leur participation.

Les entrepreneurs sont des gens très occupés. Ils se dévouent corps et âme à leur entreprise et l’on sait que leur conciliation travail-famille est un sujet très sensible , explique Julien Lambrey de Souza, directeur du Service de la formation continue et de la formation hors campus de l’UQAR.

On voulait leur offrir un accompagnement qui ne vienne pas ajouter une charge , conclut-il.

La formation Transformation numérique commencera le 19 avril. D'ici là, l’inscription peut encore se faire en ligne sur le site de l’Université du Québec à Rimouski UQAR .

Avec les informations de Laurie Dufresne