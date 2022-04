La COVID-19 fait toujours sentir sa présence à Terre-Neuve-et-Labrador

Six autres personnes sont mortes des suites de la COVID-19, jeudi et vendredi, à Terre-Neuve-et-Labrador. Le virus a fauché la vie à 116 personnes dans cette province depuis le début de la pandémie.

24 de ces décès ont eu lieu dans les huit derniers jours.

Le nombre d’hospitalisations a légèrement baissé dans la province ; 38 personnes sont hospitalisées au lieu de 40. De ces personnes, 11 sont aux soins intensifs.

Jusqu’à maintenant, la province n’a jamais eu plus de quarante personnes hospitalisées en raison de la COVID-19.

La santé publique a également signalé 688 nouveaux cas connus de COVID-19 vendredi. La dernière mise à jour de l’évolution du virus à Terre-Neuve-et-Labrador datait du 30 mars.

Les nouvelles données ne reflètent toutefois pas le nombre exact d’infections dans la province, puisque le ministère de la Santé a récemment restreint les personnes admissibles pour un test test d'amplification en chaîne par polymérase PCR .

À Terre-Neuve-et-Labrador, 92 % des résidents ont reçu au moins deux doses de vaccin jusqu’à présent. Photo : Associated Press / Matt Rourke

Les autorités sanitaires soulignent que le sous-variant BA.2 apparaît en ce moment dans 35 % à 40 % des échantillons analysés dans la province.

Le ministère de la Santé indique que le sous-variant BA.2 se transmet encore plus rapidement que la souche d’Omicron et qu’il ne semble pas associé à des symptômes plus graves.

Des données rendues publiques par le ministère de la Santé du Canada suggèrent qu’il y aura une recrudescence de cas de COVID-19 dans l’ensemble du pays au cours des prochaines semaines, en raison de la propagation rapide du sous-variant BA.2.

Établissement de soins de longue durée

Plus tôt cette semaine, le ministre de la Santé John Haggie a déclaré que le système de santé était apte à maîtriser la recrudescence de cas de COVID-19 constaté dans la province.

Le président de l’Association des employés du secteur public et du secteur privé de Terre-Neuve-et-Labrador (NAPE), Jerry Earle, affirme que les propos de John Haggie ne correspondent pas à ce que lui ont confié ses membres.

La situation n’est pas maîtrisée en ce moment dans les établissements de soins de longue durée , clame-t-il.

SelonJerry Earle, près de 800 travailleurs de la santé sont actuellement en absence de travail. La plupart d’eux sont atteints de la COVID-19 et travaillent dans des établissements de soins de longue durée.

Le NAPE représente 85 % des travailleurs des établissements de soins de longue durée dans la province. Photo : Shutterstock / Gagliardi

La présidente du Syndicat des infirmières immatriculées de Terre-Neuve-et-Labrador, Yvette Coffey, ajoute que le personnel réduit a parfois du mal à fournir des soins de base à tous les résidents.

De plus, bon nombre de ces établissements sont aux prises avec des éclosions de COVID-19.

Il faut certainement avoir une discussion et voir ce qu’il y a à faire pour stabiliser la situation et faire en sorte qu’elle ne s’aggrave pas , conclut Yvette Coffey.