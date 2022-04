Sprint final pour le Phoenix de Sherbrooke

Avec 37 victoires en 53 matchs, pour un total de 78 points, le Phoenix pointe au sommet de l'association Ouest de la ligue. L'équipe tentera d'ajouter deux points à sa récolte, samedi soir, alors que les Saguenéens de Chicoutimi seront de passage au Palais des sports Léopold-Drolet de Sherbrooke.

Ces résultats surpassent les attentes des amateurs et de l'organisation.

On est dans une course jusqu'à la fin de la saison. Notre objectif, c'est vraiment de finir premiers de notre conférence. On a une chance aussi de finir premiers dans la ligue alors c'est vraiment important pour nous. Comme les séries sont des 3 de 5 cette année, l'avantage de la glace est primordial , a raconté le pilote.

Prestations individuelles saluées

Stéphane Julien a par ailleurs vanté les mérites de certains de ses joueurs, dont Joshua Roy, qui a récemment battu le record du plus grand nombre de points pour un joueur en une saison chez le Phoenix, inscrivant son 93e point de la campagne.

Tout le monde monte son jeu d'un cran en cette fin de saison. Il nous reste 14 matchs alors on a encore beaucoup de hockey devant nous. On est toujours en préparation en vue des séries. Plus on peut améliorer notre sort au classement, mieux ce sera pour nous.

Les joueurs de 20 ans, comme le capitaine Xavier Parent, ont un impact considérable sur les succès du Phoenix, affirme l'entraîneur-chef et directeur général.

C'est la clé du succès d'une équipe au niveau junior. Tes joueurs de 20 ans doivent être des joueurs de qualité, de bons individus et coéquipiers. Xavier [Parent] a appris des Félix Robert, Samuel Poulin, des joueurs qui étaient là il y a deux ans. Avec la culture que ces gars-là ont donnée à Xavier, à Julien Anctil et à Maxime Blanchard, je pense que c'est de mise de les voir redonner, pour laisser un héritage.

« C'est important pour eux d'emmener nos jeunes à apprendre c'est quoi la culture du Phoenix. Ils le font très bien et ça fait une différence cette saison. » — Une citation de Stéphane Julien, entraîneur-chef et directeur général, Phoenix de Sherbrooke

Un travail à compléter

Avec des résultats aussi prometteurs, Stéphane Julien se permet d'être ambitieux, mais ne compte pas lever le pied de l'accélérateur pour autant.

Tout est à peaufiner jusqu'à la fin de la saison. Il faut garder le rythme sur notre avantage numérique, qui va très bien. En désavantage numérique, on a beaucoup progressé depuis les Fêtes aussi. Défensivement, on veut limiter les chances de marquer de l'adversaire. Il faut jouer de la bonne façon, prendre de bonnes habitudes pendant les matchs.

« On veut jouer avec confiance pour faire un bon bout en séries éliminatoires. » — Une citation de Stéphane Julien, entraîneur-chef et directeur général, Phoenix de Sherbrooke

C'est d'ailleurs un calendrier chargé qui attend le Phoenix au cours des prochaines semaines.