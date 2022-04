Élections en temps de pandémie : l’Ontario tire des leçons du scrutin fédéral

L’aménagement des espaces pour permettre la distanciation physique et l’accès à des équipements de protection individuelle pour le personnel et les bénévoles sont parmi les éléments qui ont été examinés par Élections Ontario, selon le DGE Greg Essensa.

Et nous pouvons garantir que toutes les mesures sanitaires, que ce soit les masques ou le désinfectant pour les mains, seront en place pour assurer la santé et la sécurité de l'électorat et des personnes qui travaillent pour nous le jour des élections , dit-il.

Des ratés dans le Nord en 2021

Élections Canada a été critiqué en 2021 pour ne pas avoir fourni de bureau de vote à trois Premières Nations éloignées du Nord de l'Ontario – Cat Lake, Poplar Hill et Pikangikum – le jour du scrutin.

L’activiste Tania Cameron, qui milite pour l'accès au vote des Premières Nations, avait alors été inondée de messages de membres de ces trois communautés, lui disant qu’ils n’avaient pas pu voter.

Rien n'indiquait qu'il n'y aurait pas de bureaux de vote dans ces communautés simplement parce qu'elles avaient eu accès au vote par anticipation , avait-elle déclaré à CBC à l’époque.

Et c'est ridicule, parce que des bureaux de vote par anticipation ont été installés dans des villes et villages partout au Canada, et ces villes et villages ont également eu un bureau de vote le jour des élections.

Greg Essensa assure de son côté qu'Élections Ontario a pris des mesures pour s'assurer que cette situation ne se reproduise pas. Nous avons commencé à travailler très tôt avec de nombreuses communautés autochtones. Notre objectif, notre plan à ce stade-ci, c’est d’être présents dans chacune des réserves de l'Ontario , note-t-il.

Pour surmonter d'autres obstacles au vote dans les communautés autochtones (par exemple, l’accès à une pièce d'identité valide), Élections Ontario permettra désormais aux chefs de bande d'attester qu'une personne est membre de la réserve et peut y voter, ajoute le DGE.

Nouvelle application

Parmi les autres nouveautés pour la campagne de 2022, il y a le lancement d’une nouvelle application électorale, souligne Greg Essensa.

L'application mobile, qui fait partie d'un programme pilote, permettra aux électeurs de vérifier leur lieu de vote et d’obtenir des informations sur les candidats.

Les Ontariens peuvent s'attendre à recevoir leur carte d'électeur autour du 12 mai, indique par ailleurs le DGE.

Avec des informations de Jonathan Pinto, CBC