Les voies et les voix résilientes à l’honneur au 14e Festival Art Souterrain

Dans un parcours piéton de plus de six kilomètres, le public pourra découvrir les créations d'une quarantaine d'artistes locaux et internationaux sélectionnés par le commissaire Eddy Firmin de même que par le collectif d’artistes et de commissaires Intervals.

Parmi les créateurs et créatrices invités, notons la présence de Moridja Kitengue Banza, de Nadia Myre, de David Garneau et d'Anna Binta Diallo.

La programmation du festival, qui se veut immersive, se décline en trois volets : découvrir, apprendre et participer. On y trouve notamment des visites guidées, des tables rondes ainsi que différents ateliers.