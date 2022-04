Plus d’un demi-million de dollars pour deux musées de la région

Il s'agit de la Société historique P.E. Gendreau de Témiscaming et du MA, Musée d’art de Rouyn-Noranda.

L'argent vient du programme Appel de projets pour le soutien des expositions permanentes et itinérantes du gouvernement du Québec.

C'est l'occasion pour ces institutions d'augmenter l’accès aux collections sur l’ensemble du territoire et accroître la vitalité régionale autour des institutions muséales, indique Québec.

Le directeur général de MA, Musée d'art Jean-Jacques Lachapelle est heureux d'avoir obtenu cette aide.

Les 282 000 $ qu'il a reçus vont lui permettre de réaliser une première exposition permanente.

Une exposition intitulée Sous la lumière du Nord et sur laquelle il travaille depuis deux ans.

« On a reçu l'accréditation de musée en juillet 2020 et jusque-là, on n'a jamais vraiment créé une exposition permanente à partir des œuvres de la collection et cette subvention va nous permettre d'avoir une exposition qui va durer 5 ans. » — Une citation de Jean-Jacques Lachapelle

Ça devient assez intéressant parce qu'on est plus sur le mode d'exposition qui roule constamment [...] Et surtout le thème qu'on a pris va nous aider à prendre pleine conscience de l'originalité de l'art qui se développe dans la région et on va être capable de la travailler pendant une période de 5 ans à partir des œuvres de la collection , explique le responsable.

Il va y avoir une rotation quand même de certaines œuvres pour changer, pour notre public local et régional, mais pour les touristes il va y avoir cette exposition qui va donner un bon panorama de l'art qui se fait en Abitibi-Témiscamingue , ajoute Jean-Jacques Lachapelle.

Jean-Jacques Lachapelle, directeur général du Centre d'exposition de Rouyn-Noranda (CERN) Photo : Radio-Canada / Joël Côté

Le musée doit aussi choisir entre 150 œuvres qui lui ont été soumises pour figurer dans cette exposition dont le lancement est prévu en juin 2023.