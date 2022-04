Québec : trois autres députés libéraux ne se représenteront pas aux élections

Les députés libéraux Hélène David, Nicole Ménard et Jean Rousselle ne solliciteront pas de nouveaux mandats aux prochaines élections provinciales, a annoncé dimanche le parti politique dirigé par Dominique Anglade.

Le Parti libéral dit avoir pris acte de ces décisions tout en soulignant l'important travail effectué par ces trois députés.

La cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, et tous les élus libéraux tenaient à saluer leurs grandes contributions au Parti libéral du Québec ainsi qu’à la société québécoise , peut-on lire dans un communiqué diffusé par cette formation politique.

Ces décisions surviennent après que plusieurs élus libéraux ont également annoncé qu'ils ne solliciteront pas de nouveaux mandats aux élections d'octobre prochain.

Parmi eux figurent l'ex-ministre de la Santé Gaétan Barrette, les anciennes ministres Christine St-Pierre, Lise Thériault et Francine Charbonneau ainsi que la députée Monique Sauvé.

Ainsi, en tenant compte de ces trois nouveaux départs, on compte maintenant huit députés libéraux qui quitteront la politique.

Le Parti libéral du Québec (PLQ) a fait élire 31 députés en 2018. Depuis, deux d'entre eux ont quitté la vie politique (Philippe Couillard et Sébastien Proulx); deux autres (Guy Ouellette et Marie Montpetit) ont été exclus du caucus.

Parmi les 27 députés actuels, d'autres pourraient aussi décider de ne pas se représenter. Pierre Arcand, David Birnbaum, Maryse Gaudreault, Carlos J. Leitão, Saul Polo, Filomena Rotiroti et Kathleen Weil n'ont pas encore fait connaître leurs intentions.

Nicole Ménard, une femme de cœur

Réagissant à la décision de Mme Ménard de ne pas briguer un autre mandat, Mme Anglade a souligné les qualités de la députée de Laporte : Une femme de cœur , engagée et à l'écoute , qui a su défendre avec détermination les intérêts des Québécois.

« Nicole [Ménard] laissera définitivement une marque auprès des milliers de Québécoises et Québécois. » — Une citation de Dominique Anglade, cheffe du Parti libéral du Québec

Nicole Ménard, qui cumule plus de 15 ans de vie politique, est actuellement la porte-parole libérale en matière de relations internationales et de francophonie.

Elle a occupé les fonctions de ministre du Tourisme et de ministre responsable de la région de la Montérégie de 2008 à 2012. Elle a été présidente du caucus du gouvernement de 2014 à 2017.

La députée n'a pas indiqué les raisons qui l'ont poussée à ne pas se représenter, mais elle dit partir avec le sentiment du devoir accompli .

Jean Rousselle, intègre et généreux

Le député de Vimont est un homme fidèle à ses valeurs qui a contribué activement et magnifiquement au développement de sa circonscription, a affirmé Mme Anglade.

Homme intègre, généreux et ouvert sur le monde, Jean [Rousselle] aura marqué le comté de Vimont, qui est et demeura toujours une grande famille pour lui , a témoigné la cheffe libérale.

En plus d’être porte-parole libéral en matière de sécurité publique depuis 2020, M. Rousselle est également le vice-président de la Commission de l’économie et du travail ainsi que vice-président de la délégation de l’Assemblée nationale pour les relations avec la Région wallonne depuis 2019.

Il a évoqué des raisons familiales pour justifier son départ de la scène politique.

Après dix ans de politique active, il est temps pour moi de prioriser mes proches : mon épouse, mon fils et mes petits-enfants , a-t-il écrit dans un communiqué publié par le Parti libéral.

Hélène David, défenseure de la cause des femmes

La députée de Marguerite-Bourgeoys n'est pas seulement une passionnée de la culture québécoise et de la défense de la langue française, selon Dominique Anglade : elle est aussi une défenseure de la cause des femmes et une militante de la lutte contre la pauvreté .

Actuellement porte-parole libérale en matière d’enseignement supérieur et de protection de la langue française, Hélène David, qui a aussi été ministre de la Culture et des Communications, se dit fière de son action politique.