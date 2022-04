Des microcabines pour offrir un refuge temporaire aux itinérants de Hamilton

Au centre-ville, une microcabine a été installée devant la cathédrale Christ’s Church. Un lit, un four à micro-ondes et un mini-réfrigérateur : tout cela rentre dans la petite structure de huit pieds sur dix. Mais cet espace a bien plus à offrir que ces quelques objets, affirme Tom Cooper, membre de la Hamilton Alliance for Tiny Shelters (HATS).

Nous voulons offrir aux gens l'autonomie et la dignité d’avoir leur propre espace , souligne-t-il.

Il s'agit vraiment d'essayer de garder les gens au chaud, dans une maison presque à eux seuls – une mesure à court terme pour prévenir l'itinérance absolue.

L’organisme HATS souhaite lancer ce projet de minimaisons avec, d’abord, 10 structures, et espère pouvoir en construire jusqu'à 20 au cours de la première année de l'initiative.

Ces microcabines coûteront chacune entre 5000 $ et 6000 $ à construire, indique Tom Cooper, qui est aussi directeur de la table ronde de Hamilton pour la réduction de la pauvreté.

Sue VanEgdom, bénévole pour HATS, explique que les cabines seront isolées et chauffées à l'électricité. Elles seront installées sur un site avec accès à des toilettes, et peut-être une cuisine. Un gestionnaire supervisera la propriété et pourra fournir des services d’aide à l’emploi, de santé mentale et d’autres soutiens aux futurs locataires.

La porte de chaque microcabine sera munie d'une serrure, et seule la personne qui y réside aura une clé.

Il n'y aura pas de contrôles nocturnes ni de couvre-feu et les couples et les animaux domestiques seront autorisés, ajoute Tom Cooper.

Le principal défi, présentement, est de trouver le bon emplacement pour ces minimaisons, poursuit-il.

Sue VanEgdom, bénévole pour HATS, montre à quoi ressemble l'intérieur d'une microcabine. Photo : Radio-Canada / Dan Taekema/CBC

HATS avait identifié le site de l'ancienne école secondaire Sir John A. Macdonald au centre-ville, mais il y a eu une inondation en février, ce qui signifie que l’endroit sera rasé plus tôt que prévu.

L’organisme dit être en discussion avec la Ville, mais lance aussi un appel à des groupes religieux et à des entrepreneurs et propriétaires fonciers, qui pourraient contribuer à trouver un emplacement.

Pas une solution durable

HATS a récemment mené un sondage auprès de 36 personnes qui sont présentement sans abri à Hamilton, ou qui l'ont déjà été par le passé. Parmi les personnes interrogées, 97 % se sont dites intéressées par l’option d’une microcabine, si disponible, et la même proportion de gens s’est dit prête à verser une partie de son allocation de logement de l'aide sociale au projet, d’après HATS.

Mais d’autres organismes locaux estiment qu’il n’y a pas eu suffisamment de consultations. Selon le Hamilton Encampment Support Network (HESN), même si ce plan part de bonnes intentions, ce n'est pas une solution à la crise du logement.

Le groupe HESN affirme que, pendant ce temps, d’autres campements à travers la ville continueront d'être démantelés.

Le conseil municipal de Hamilton a d’ailleurs voté cette semaine pour accélérer le démantèlement de campements et pour investir 416 673,73 $ pour embaucher quatre agents responsables de retirer les tentes des parcs dans les 12 à 72 heures suivant une première plainte au personnel de la ville, sept jours sur sept.

HESN note aussi qu'aucune personne en situation d'itinérance ne fait partie du comité de planification du projet de microcabines.

Tom Cooper dit comprendre ces préoccupations et assure que personne ne souhaite que ces microcabines deviennent permanentes. Il réitère qu’il s’agirait seulement d’une solution à court terme.

Dans d'autres villes comme Seattle, il a été démontré que les microcabines aident à offrir de la stabilité à ceux qui y vivent, pour qu'ils puissent ensuite emménager dans des logements plus permanents, soutient HATS.

Nous devons essayer , estime M. Cooper.

Avec les informations de Dan Taekema et Saira Peesker, CBC