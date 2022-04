Un incendie ravage un immeuble à logements à Val-d’Or

Le Service de sécurité incendie a été appelé sur les lieux peu après 6 h ce samedi pour de la fumée qui s'échappait du bâtiment.

Six occupants de l'immeuble ont tout de suite été évacués et sont pris en charge par des proches.

Après l'arrivée de la première équipe, nous avons déclenché un deuxième et puis une troisième alarme pour de la fumée et des flammes. On a procédé à l'évacuation et ça s'est dégénéré très très très rapidement. Ça s'est embrasé au sous-sol et ensuite on a sonné l'alarme générale, tout le monde a été évacué. Et puis actuellement, on est toujours à un mode extinction, mais en mode défensif, il n'y a plus personne qui rentre à l'intérieur , explique le directeur du Service de sécurité incendie de Val-d’Or, Éric Hébert.

Selon toujours Éric Hébert, l'incendie demeure suspect et une personne manquerait à l'appel.

On est toujours à travailler avec la Sûreté du Québec pour des renseignements d'une personne qui manquerait toujours à l'appel. Pour l'instant, on ne peut pas confirmer qu'elle est à l'intérieur de la résidence et on ne peut pas confirmer non plus qu'elle ne l'est plus. On travaille de concert avec les policiers pour avoir ces informations-là , ajoute le responsable.

La Sûreté du Québec est également sur les lieux.