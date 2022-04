Présidentielle française : Macron énergisé par son premier grand rassemblement

Pendant près de deux heures et demie, le président sortant a discouru dans une ambiance survoltée digne du Super Bowl , a décrit un commentateur de la télévision française.

Le premier ministre Jean Castex et de nombreuses figures politiques sont venus soutenir leur candidat, menacé autant par l'abstention des électeurs que par la candidate d'extrême droite Marine Le Pen.

Emmanuel Macron est le seul à pouvoir diriger le pays , a lancé Nicolas, un médecin dans la trentaine qui était du rassemblement.

Le Pen laboure l'Hexagone depuis des mois en axant son discours sur le pouvoir d'achat. Il s'agit de la première préoccupation des Français, accentuée par les conséquences économiques de la guerre en Ukraine.

Emmanuel Macron s'adresse à la foule lors de son premier grand rassemblement de la campagne présidentielle française. Photo : Reuters / SARAH MEYSSONNIER

Pour sa part, Emmanuel Macron met l’accent sur le bilan social de sa présidence. C’est d’ailleurs ainsi qu’il a entrepris son discours.

Passer le congé paternité de 14 à 28 jours, moins d'élèves dans certaines classes dans les quartiers les plus pauvres, développer l'apprentissage jusqu'à doubler le nombre d'apprentis, la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes... Nous l'avons fait , a-t-il lancé.

Le pouvoir d'achat a augmenté de manière historique, notamment pour les travailleurs les plus modestes , a affirmé Emmanuel Macron. Malgré les crises, nous avons tenu nos promesses. Le taux de chômage est au plus bas depuis 15 ans , a-t-il rappelé, avec le plein emploi en ligne de mire.

Le président sortant a ensuite énuméré des mesures à venir sur ce thème, par exemple la retraite minimale à 1100 euros pour une carrière complète, une aide revalorisée de 50 % pour les mamans seules ou encore une prime de pouvoir d'achat allant jusqu'à 6000 euros sans taxes ni impôt .

Toutefois, il n'y a pas d'argent magique pour financer tout cela , a-t-il prévenu. Il faudra travailler plus et travailler plus longtemps parce que nous vivons plus vieux , a indiqué M. Macron. Il souhaite d'ailleurs faire progressivement passer le départ à la retraite à 65 ans d'ici 2032, une mesure plutôt impopulaire.

Tantôt lyrique, tantôt volontiers pro-européen, le chef d’État n'en a pas moins flatté l'esprit français , récoltant des Macron président! à chacune de ses tirades dans une salle gagnée à sa cause.

C'est le seul candidat qui a un programme , croit Sophie Tolachides, une Parisienne de 45 ans. Il faut bien, à un moment, montrer de l'enthousiasme, malgré ce qui se passe en Ukraine.

Les partisans d'Emmanuel Macron étaient nombreux samedi à Nanterre. Photo : Reuters / SARAH MEYSSONNIER

Aujourd'hui, c'est un "go" très fort à une semaine du premier tour , a dit estimer le ministre Franck Riester. Pour sa part, son collègue Sébastien Lecornu croit que les rassemblements de ce week-end contribueront à ce qu’une grande partie du corps électoral commence vraiment à s'intéresser à la campagne .