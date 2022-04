Un entraînement de routine de la Réserve navale sur la rivière Détroit

On fait aussi de l’information en format collation.

C’est le NCSM Hunter, une division de la Réserve navale, qui organise ces séances d’entraînement de routine samedi et dimanche, pour permettre aux réservistes de perfectionner les compétences.

Les équipes s’exerceront aux techniques de recherche et de sauvetage et à la manipulation des embarcations, et participeront également à des exercices d’homme à la mer , selon le NCSM Hunter.

Les manœuvres navales se feront dans le respect de la frontière internationale, de la navigation commerciale, des bateaux de pêche locaux et des embarcations de plaisance , assure la division.

L'événement a généralement lieu chaque année, mais a été reporté ces dernières années en raison de la pandémie.

L'exercice vise à renforcer nos capacités en matière d'intervention d'urgence, d'opérations nationales et d'interopérabilité avec nos partenaires , souligne le capitaine de corvette Chris Elliott dans un communiqué.

Des organisations partenaires seront également impliquées, notamment l'Administration portuaire de Windsor et la police de Windsor.

Avec des informations de CBC