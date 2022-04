Industrie du hareng fumé à Cap-Pelé : au pays des boucanières, on s’inquiète

Les boucanières des Pêcheries M & M Cormier sont pleines à craquer. Le propriétaire, Mario Cormier, prépare en ce moment la prochaine cargaison de hareng fumé qui partira la semaine prochaine pour Haïti.

Il achète son hareng aux pêcheurs pour une quarantaine de cents la livre.

Pour le moment, les Caraïbes achètent 95 % de sa production, parce que le produit se conserve bien et qu’il n’est pas cher.

Néanmoins, la situation peut changer si le coût du hareng fumé augmente. Haïti est un pays pauvre et la marge bénéficiaire est faible. Mario Cormier craint que le produit ne se vende aussi rapidement.

Mais le produit se fait rare et la suspension du hareng de printemps risque de faire monter les prix.

Ça peut avoir un impact sur les prix, si la demande l’automne devient plus grande, ça va avoir un impact sur nous autres, c’est certain , croit Mario Cormier. Si l’on augmente nos prix, la demande ne va pas être là, ils vont être réticents pour acheter nos produits. À Haïti, il n’y a pas plus d’argent .

Diminution de quotas

La pêche commerciale au hareng d’automne, la principale source d’approvisionnement des boucanières de Cap-Pelé, a subi des diminutions de quota au cours des dernières années.

La ministre des Pêches et des Océans, Joyce Murray, ne parle toutefois pas de moratoire pour cette saison.

« Avec les quotas qui diminuent depuis quelques années — aux États-Unis aussi — […] ça nous donne des doutes, peut-être dans dix ans d’astheure, on sera peut-être rendu là, que l’automne sera peut-être fermé. » — Une citation de Mario Cormier, propriétaire des Pêcheries M & M Cormier

Au total, une vingtaine d’usines dépendent du hareng d’automne à Cap-Pelé, ce qui représente plus d’un millier de travailleurs et une centaine de millions de livres y sont transformées.

L’idée d’un moratoire sur la pêche commerciale au hareng d’automne fait réagir le pêcheur de homard de Cap-Pelé Stéphan LeBlanc.

Ce serait énorme , lance-t-il. La plupart des usines boucanières, ce sont des gens de la région avec des familles de la région .

Une ressource à la baisse

Stéphan LeBlanc est également détenteur d’un permis de hareng de printemps et de maquereau qu’il utilisait pour ses appâts. Il n’a cependant pas utilisé ses permis pélagiques depuis trois ans.

Une des saisons j’ai été là, j’ai mis mes filets à l’eau et j’ai dû capturer trois harengs de toute la saison , se souvient-il.

En 2019, Stéphan LeBlanc, qui est ancien biologiste à Pêche et Océans, tirait la sonnette d’alarme et demandait un moratoire sur la pêche au hareng de printemps.

La ressource est à la baisse depuis longtemps , explique Stéphan LeBlanc. Pour le hareng, ça fait plusieurs décennies qu’on a atteint de faibles niveaux qui auraient dû lancer des approches pour améliorer le sort des stocks. On a attendu pas mal longtemps pour intervenir .

Stéphan LeBlanc estime que des leçons doivent être prises de la gestion du hareng de printemps afin d’éviter une fermeture totale de la pêche pour cette espèce.

Ça revient à l’approche de précaution lorsqu’on voit un stock qui se dirige vers un niveau critique. Je pense que si l’on veut éviter [une fermeture], on se doit d’agir , dit-il.

Un avenir incertain

L’incertitude entourant l’accès au stock de hareng force Mario Cormier à remettre ses projets d’expansion. Sa 5e chambre à fumer a brûlé l’an dernier.

Mon but c’est de reconstruire ce que j’avais, mais avec les décisions d’hier ça peut avoir un effet. Et pour les prochaines générations ? Ça a un effet sur mon jeune aussi, il faudra peut-être qu’il dise je me tourne vers d’autres choses à la place de rester ici , dit Mario Cormier. C’est l’avenir, on ne sait pas ce que va être l’avenir.

Maintenant que les homardiers sont privés du hareng de printemps pour leurs appâts - ils pourraient se tourner vers d’autres espèces, comme le gaspareau.

Une mince consolation pour Mario Cormier, qui est aussi pêcheur de ce poisson.

Déjà, il a reçu des appels de pêcheurs et acheteurs de homards, à la recherche de nouveaux appâts.

