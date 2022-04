L’ambiance était plutôt festive et légèrement euphorique à la salle J.-Antonio-Thompson pour le 37e Gala Radisson. « Ça fait du bien de se voir » a été l’expression la plus entendue au cours de la soirée. Le milieu des affaires peut enfin penser à la relance après deux années éprouvantes.

On fait aussi de l’information en format collation.

La Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières a récompensé 16 entreprises et personnalités d’affaires en mettant en lumière leurs Histoires de talents .

La soirée a plongé les spectateurs au début du 20e siècle avec des prestations de Bella Bolduc qui a interprété tour à tour, Piaf et La Bolduc. Les danseurs de Trois-Rivières Très Swing ont aussi relevé le spectacle de leurs prestations. Toute la soirée, des photos d’archives de la ville ont été projetées sur grand écran. Cette soirée voulait aussi donner le coup d’envoi aux célébrations du 140e anniversaire de la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières.

Même si le coeur était à la fête pour tous, les récipiendaires cachaient difficilement leurs émotions témoignant des difficultés vécues ces deux dernières années et des défis qui leur ont souvent semblé insurmontables. Tous ont souligné l’importance du capital humain de leur entreprise. Sans le dévouement de leurs employés, certains se demandent comment ils auraient pu passer à travers la pandémie.

Les personnalités de l’année

Associée au cabinet de comptables Mallette, Caroline Gauthier a été nommée Personnalité féminine de l'année 2021. Photo : Radio-Canada

Le Radisson de la personnalité féminine a été remis à Caroline Gauthier, associée au cabinet de comptables Mallette pour sa créativité hors du commun, son sens des affaires aigu, et parce que son parcours de combattante est admirable . La récipiendaire accueille cet honneur avec beaucoup de reconnaissance. Ça fait des années que je côtoie la chambre de commerce et que je viens au Gala Radisson et à chaque année, ce sont les prix que je préfère. [...] Le recevoir ce soir, c’est vraiment pour moi l’aboutissement d’une belle carrière extraordinaire avec des gens super généreux. Je suis vraiment flattée.

Le PDG d'Olymel, Yanick Gervais a été nommée Personnalité masculine de l'année. Photo : Radio-Canada / François Genest

Le Radisson de la personnalité masculine a été remis à Yanick Gervais, PDG d’Olymel pour ses grandes compétences entrepreneuriales, ses qualités de leader et pour sa capacité à mobiliser les équipes grâce à son fort leadership . Pour le récipiendaire le prix hommage représente un bel accomplissement. J’en ai gagné à certains moments avec l’entreprise, je trouve que c’est une belle continuité. Je suis toujours resté très proche de la ville, proche de l’activité économique. Olymel a deux usines en Mauricie, alors pour moi c’est hyper important, il faut vraiment qu’on garde cet entrepreneuriat en Mauricie .

Liste des lauréats Entreprise de services à la personne : Le Centre Dentaire 3R

Entreprise de services à l’entreprise : Brh- réseau d’experts

Nouvelle entreprise : Lixm Entrepreneur Général inc.

Entreprise commerciale et restauration : Le Temps d’une Pinte

Innovation et technologies : Ingenext (Simon André inc.)

Radisson Entreprise culturelle et touristique : Musée POP

Développement durable : Roulez électrique

Employeur de choix : Therrien Entrepreneur Général

Repreneuriat – relève d’entreprise : Stéphanie Dusablon accompagnée de Guillaume Huard et Myriam Roy, Acolyte

Nouvelles pratiques d’affaires : GP3R inc.

Jeune personnalité masculine : Yan Milot, MVC Océan

Prix hommage Bâtisseur centre-ville : La Famille Cassar

Prix hommage Investissement : Le Grec Manufacture

Prix hommage Coup de cœur - fierté trifluvienne : SoluCan

Le Gala Radisson s'est tenu à la salle J.-Antonio-Thompson Photo : Radio-Canada / François Genest

Même si les contraintes liées à la pandémie semblent être derrière, les gens d’affaires n’ont pas manqué de relever que d’autres défis les attendent, notamment le manque de main-d'œuvre, la difficulté d’approvisionnement et l’augmentation des coûts. Toutefois, tous sont prêts à les relever.

La soirée était animée par Marie-Claude Julien et Jean-Philippe Nadeau d’ICI Mauricie.