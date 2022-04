Des bénévoles amassent des dons pour les Ukrainiens à l’Université Bishop’s

On fait aussi de l’information en format collation.

L’aumônier de l’Université Bishop's et co-organisateur de l’évènement, Jesse Diamond, explique que cette initiative est née d'un appel à l’aide des membres de la communauté ukrainienne sherbrookoise.

Ils ont fourni une liste de matériel nécessaire à l'étranger, qui est difficile à obtenir pour les organisations humanitaires. Nous avons fini par amasser du matériel médical, du matériel de camping, quelques fournitures pour bébés et des aliments de base* , précise-t-il.

L’élan de générosité de la communauté universitaire a fait boule de neige. Ça a commencé sur le campus avec des professeurs et des membres du personnel. Des étudiants ont ensuite fait des dons, et au cours des deux dernières semaines, la collecte s'est répandue à Sherbrooke, à North Hatley et dans les communautés environnantes* , souligne l’aumônier.

L’Ukrainienne Anna Izmaylova travaille à l’Université Bishop's et fait partie des co-organisatrices de la collecte. Celle qui habite à Sherbrooke depuis 2011 se dit particulièrement touchée par le projet.

C’est incroyable. J’ai découvert que chez nous, à notre Université Bishop’s, il y a beaucoup d’étudiants d’origine ukrainienne, ce que je ne savais pas. J’ai découvert une petite communauté ukrainienne chez nous. [...] Chacun de nous vient de différents côtés d’Ukraine. La cause de la réunion n’est pas bonne, mais je suis ravie de rencontrer et de connaître plusieurs personnes ici , s’exclame-t-elle.

Les biens seront envoyés à une église ukrainienne à Montréal dès samedi matin. Le matériel médical d’urgence sera ensuite transporté en Ukraine par avion, et le reste du matériel sera envoyé en bateau.

*Traduit de l’anglais par Radio-Canada

Avec les informations de Marion Bérubé