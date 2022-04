Opération nids-de-poule à Toronto

On fait aussi de l’information en format collation.

De 6 h du matin à 18 h, ils tenteront d’en combler le plus possible sur les voies rapides, les routes principales et les petites rues.

C’est la première opération éclair du genre en 2022. Les 45 équipes en poste espèrent que le temps sera doux et sec. La Ville demande aux automobilistes et cyclistes de leur laisser l’espace et le temps nécessaire pour faire leur travail.

Près de 4,5 millions de dollars sont prévus dans le budget municipal de 2022 pour la réparation des nids-de-poule sur les routes et voies cyclables.

Selon un communiqué de la Ville, plus de 50 000 ont été remplis depuis le 1er janvier.

Les citoyens peuvent signaler les nids-de-poule au service 311 en tout temps. Les plus gros et ceux qui se trouvent sur les artères principales seront réparés en premier.