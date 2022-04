Des arbres infestés par l’agrile du frêne abattus à Sherbrooke

Des résidents de la rue Le Royer ont vu plusieurs arbres matures être abattus devant chez eux.

« C’est un deuil. J’adore les arbres, j’adore la nature. » — Une citation de Gilles Viger, résident

Lui et ses voisins ont été rencontrés par la Ville de Sherbrooke quelques jours avant l'opération d'abattage

Je ne suis pas convaincu qu'on devait tous les abattre, 28 sur 38 d’un coup sec comme ça. Est-ce qu'il y a moyen d'être plus progressif et de respecter un peu plus ce qu'on peut vivre dans nos quartiers? , se demande M. Viger.

Jules Chiasson, un autre résident, indique aussi que la coupe des arbres a surpris le voisinage. Ça diminue vraiment notre environnement. Les oiseaux allaient là-dedans, l’ombre, la quiétude et tout, ça nous a donné tout un choc , souligne-t-il.

On sait déjà que l'arbre va mourir

Ce n’est toutefois pas de gaieté de cœur que les arboriculteurs coupent les arbres atteints de ce mal invisible pour le public, explique le contremaître en arboriculture à la Ville de Sherbrooke Michaël Drouin. On a l'impression d'abattre un arbre sein. Mais on le sait avec l'écorçage, qui demande beaucoup de manipulations, que l'arbre est infesté. Il va avoir encore toutes ses feuilles.

Une intervention permet d'éviter que les arbres malades deviennent dangereux pour la population.

« Compte tenu qu'on sait déjà que l'arbre va mourir de l'agrile du frêne quand il est infesté, on aime mieux l’abattre le plus rapidement possible pour empêcher que l’agrile se multiplie et qu'il cause plus de mortalité par la suite aux arbres environnants. » — Une citation de Michaël Drouin, contremaître en arboriculture à la Ville de Sherbrooke

La Ville assure aviser les citoyens avant l'abattage d'arbres touchés à l’aide de rubans jaunes, d'affiches explicatives, d'accrochages aux portes et de rencontres.

Elle plante également de petits arbres pour remplacer ceux qui seront abattus quelques années avant les coupes, indique la cheffe de division des parcs et des espaces verts de la Ville de Sherbrooke Nathalie Bourgeois.

On a planté par anticipation pour que les arbres aient le temps de grossir un peu. C’est sûr qu’ils ne seront jamais aussi gros que les arbres qu’on a abattus, mais ils seront remplacés , remarque-t-elle.

Certains arbres ont également reçu un vaccin contre l’agrile du frêne. Ce traitement préventif n'est cependant pas efficace à 100 %.

Il n'y a pas de remède miracle contre l'agrile du frêne malheureusement. Le meilleur remède serait que la biodiversité fasse en sorte que certains insectes s’intéressent plus à l’agrile du frêne , précise Michaël Drouin.

La Ville de Sherbrooke indique que les frênes coupés sont valorisés en compost ou en copeaux, utilisés pour les pâtes et papiers ou recyclés en planches.

Avec les informations de René-Charles Quirion