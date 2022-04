Une saison d’érable qui s’annonce fructueuse à Saint-Pierre-Jolys

Le gérant de la Cabane à Sucre, Roland Gagné, se réjouit de voir la collaboration de Dame nature.

Ç'a été bon jusqu’ici. On espère avoir une bonne quantité quand les gens vont venir. On cherche que ça gèle dur le soir et que ça dégèle pendant la journée. Les gens veulent que le printemps arrive vite. Nous, on veut que ça arrive tranquillement , partage-t-il.

M. Gagné affirme qu’une bonne récolte d’eau d’érable au Manitoba se déroule sur une période de 8 à 14 jours. Le record a été de 20 jours, souligne le gérant.

Roland Gagné, gérant de la cabane à sucre du Musée de Saint-Pierre-Jolys Photo : Gracieuseté de Roland Gagné

Les températures au-dessus de zéro degré Celsius en fin de semaine devraient aider les arbres à faire couler leur sève.

Roland Gagné invite la population à venir célébrer le Festival des temps des sucres les 9 et 10 avril.

« La tire, nos violoneux, nos gigueurs, de la bonne cuisine. On a un peu de tout. » — Une citation de Roland Gagné, gérant de la Cabane à Sucre du Musée de Saint-Pierre-Jolys

Le festival revient au format connu avant la pandémie, soit la formule des premiers arrivés, premiers servis.