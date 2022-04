COVID-19 : les absences se multiplient dans les organisations et entreprises

Les hospitalisations liées à la COVID-19 se font de plus en plus nombreuses dans la région, tout comme que le nombre d'employés contaminés dans les écoles et dans les CISSS de la Gaspésie et des Îles.

L'Institut national de santé publique (INSPQ) signalait 27 hospitalisations vendredi, soit 4 de plus que jeudi, sur le territoire. Une de ces personnes se trouve aux soins intensifs.

Cette hausse de personnes hospitalisées et des cas de COVID-19 fragilise grandement le réseau de la santé. C'est le cas aussi dans la région voisine du Bas-Saint-Laurent.

La situation est la même dans le réseau de l'éducation où plusieurs travailleurs infectés doivent s'isoler.

Le maire des Îles-de-la-Madeleine, Jonathan Lapierre, estime que la situation sur l'archipel est préoccupante. Les effets de l'augmentation du nombre d'infections, dit-il, se font ressentir dans les plusieurs organisations.

C'est plus de 200 cas actifs répertoriés [dans l'archipel] et ça, bien entendu, ça exclut ceux qui font des tests rapides à la maison et qui ne se sont pas autodéclarés. On peut donc présumer qu’il y a beaucoup plus de 200 cas dans la communauté des Îles , affirme-t-il.

Le maire des Îles-de-la-Madeleine, Jonathan Lapierre, est préoccupé par la hausse des cas de COVID-19 (archives). Photo : Radio-Canada / Elisa Serret

« Comme on est une petite communauté, on constate que beaucoup des personnes touchées sont des employés du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS ou du centre de services scolaire, donc ça amène une rupture du personnel au centre hospitalier et dans les écoles. » — Une citation de Jonathan Lapierre, maire des Îles-de-la-Madeleine

Il y a quelques semaines, la Municipalité des Îles a également eu à fermer ses bureaux pendant deux jours en raison d'une éclosion de cas de COVID-19.

Si M. Lapierre est d'accord pour dire qu'il faut apprendre à vivre avec le virus , comme l'a plusieurs fois mentionné le ministre de la Santé, il mentionne toutefois qu'il ne faut pas que le système de santé des Îles se rende jusqu'à des ruptures dans les services de première ligne.

Un endroit isolé comme les Îles-de-la-Madeleine, qui peine à combler les postes disponibles actuellement dans des organisations comme le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS des Îles, ne peut pas se permettre d’avoir un certain pourcentage de ses employés qui sont en arrêt de travail en raison de la COVID-19 , soutient-il.

« À défaut d’avoir un portrait de situation stable, ou à tout le moins satisfaisant, on pourra déterminer s’il faut mettre en place des mesures particulières pour les Îles, mais on est loin de là. » — Une citation de Jonathan Lapierre, maire des Îles-de-la-Madeleine

Il assure que la municipalité continuera à surveiller de près l’évolution de la situation, en particulier du côté du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS des Îles.

Le système de santé est sous pression depuis les derniers jours

Le président du Syndicat des professionnels en soins infirmiers et cardio-respiratoires du Bas-Saint-Laurent, Alexandre Pelletier, affirme que la situation est très difficile au sein des équipes de professionnels en soins.

« La pression sur le système de santé était déjà à son paroxysme, mais là, c’est vraiment comme une explosion de cas depuis les dernières semaines dans nos hôpitaux au Bas-Saint-Laurent ainsi qu’en Gaspésie et sur la Côte-Nord. » — Une citation de Alexandre Pelletier, président du Syndicat des professionnels en soins infirmiers et cardio-respiratoires du Bas-Saint-Laurent

Vendredi, l'Institut national de santé publique du Québec INSPQ rapportait 912 cas actifs confirmés par des tests test d'amplification en chaîne par polymérase PCR en Gaspésie.

Les CHSLD Plaisance des Îles et Monseigneur-Ross de Gaspé affichent, tous deux, des taux de contamination de plus de 80 %, toujours selon les données de l'Institut national de santé publique du Québec INSPQ .

Le fait qu’il y ait beaucoup plus de cas, donc plus d’hospitalisations et de personnes qui se sont retirées du travail, ça amène une surcharge de travail aux membres , mentionne M. Pelletier.

Il conclut toutefois en mentionnant que le moral des troupes est bon même si les professionnels en soins sont épuisés.

Avec les informations de Bruno Lelièvre et Denis Leduc