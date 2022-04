Vague de soutien pour une étudiante ukrainienne

On fait aussi de l’information en format collation.

C'est merveilleux, ça fait du bien de ne pas avoir à se préoccuper de la nourriture pour la première semaine, ça veut dire beaucoup pour moi* , s’est réjouie Viktoriia Bavykina.

Le directeur de la Fondation Rock Guertin Denis Fortier a indiqué que son équipe a été très touchée par l’histoire de la jeune femme, qui a fui son pays avec une seule valise.

La Fondation n’est pas seule : l’histoire de Viktoriia Bavykina a poussé de nombreux Estriens et de personnes de partout au pays à se mobiliser.

C'est un tsunami! On a beaucoup de messages de gens de Sherbrooke, mais aussi de gens d'Ottawa. J'ai eu des messages vraiment de tous les horizons. On a des gens qui ont proposé de donner des cours de français à Viktoriia, elle a accepté , raconte le professeur à l’Université de Sherbrooke Benoît Laurent. Ce dernier dirige le laboratoire où Viktoriia a effectué un stage à l'automne 2021. Il l'a ensuite aidée à revenir au Canada et l’a hébergée en attendant que son appartement sherbrookois soit prêt.

« C'est énorme, on ne s'attendait pas à recevoir toute cette aide. Je suis reconnaissante pour toutes les petites et les grandes attentions.* » — Une citation de Viktoriia Bavykina, étudiante ukrainienne

Elle dit s’ennuyer de chez elle, de sa mère et de sa sœur. Ces dernières sont toujours à Mykolaïv, sa ville natale, même si la région a récemment été bombardée par les Russes. Je n’aurais jamais voulu partir comme ça, en courant, sans faire de vrais adieux, sans savoir ce qu'il adviendra [de ma famille] [...] C'est moi qui m'inquiète pour elles maintenant. Elles préfèrent rester à la maison parce qu'elles ne veulent pas se sauver. Je respecte leur choix* , souligne-t-elle.

L'accueil de la population sherbrookoise représente cependant un baume au cœur. C'est énorme de faire encore ses bagages et commencer quelque chose de nouveau, mais avec tout le soutien que j'ai, c'est beaucoup plus facile.*

Des démarches semées d’embûches

Au-delà de ce mouvement de solidarité, accueillir des Ukrainiens dans la région reste un défi.

Selon Benoît Laurent, les exigences du gouvernement canadien sont beaucoup trop compliquées.

Il faut fournir des preuves administratives, comme la lettre du père qui n’accompagne pas, mais ces gens-là sont déjà dans des camps de réfugiés en Pologne ou en Roumanie. Pour avoir des documents, il faut aussi avoir des documents certifiés et traduits officiellement. Ça complique vraiment la venue de ces gens-là , explique-t-il.

Stéphanie Blanchard, de la Fondation Rock Guertin, a décidé d'accueillir une mère et sa fille chez elle. Elle a effectué toutes les démarches à titre personnel, mais se bute aussi à des obstacles bureaucratiques.

Ce sont des mères de famille avec des enfants, parfois de très jeunes enfants. Ils sont partis avec rien, ils ont froid, tombent malades , se désole-t-elle.

Le rêve de tous serait qu’ils puissent simplement embarquer dans l’avion, arriver à Montréal, je les accueille, on fera la paperasse après quand ils seront au chaud, en sécurité , soutient Mme Blanchard.

Selon des nombres obtenus en début de semaine, environ 60 000 demandes d'Autorisation de voyage d'urgence Canada-Ukraine (AVUCU) ont été remplies par des ressortissants ukrainiens.

*Traduit de l’anglais par Radio-Canada

Avec les informations de Marion Bérubé