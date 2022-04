Manifestation à Ottawa : ce que la police a dit aux organisateurs avant l’occupation

Des messages texte et des courriels échangés entre une policière du Service de police d'Ottawa (SPO) et un organisateur du convoi qui a occupé la capitale nationale pendant des semaines ont été présentés en cour.

L'organisateur de la manifestation anti-mesures sanitaires, Chad Eros, a déposé un affidavit auprès de la Cour supérieure de l'Ontario en tant qu'intimé dans le recours collectif.

Dans cet affidavit, des messages textes et des courriels ont révélé de quelle façon les organisateurs sont entrés en contact et ont communiqué avec le Service de police d'Ottawa SPO quelques jours avant que des milliers de personnes et des centaines de véhicules ne paralysent les rues du centre-ville.

Le 25 janvier, trois jours avant l'arrivée des premiers manifestants du convoi, l'agente Isabelle Cyr-Pidcock a envoyé un texto à M. Eros lui demandant de lui envoyer un itinéraire des manifestants.

J'aurai un plan précis pour vous demain matin , a écrit la policière à l'organisateur de la manifestation. Ce dernier a répondu en disant qu'il était très heureux qu'ils puissent travailler ensemble. Mme Cyr-Pidcock a répondu Absolument ! .

Une policière marche dans la rue après avoir saisi de l'essence aux camionneurs (archives). Photo : AFP via Getty Images/DAVE CHAN

Un endroit sécurisé pour les manifestants

L'affidavit n'inclut pas toutes les communications entre les deux. Il inclut un autre texte dans la nuit du 25 janvier où Mme Cyr-Pidcock a demandé des informations sur l'itinéraire à M. Eros.

Je ne veux pas vous déranger, mais si vous voulez que nous travaillions avec vous, j'ai besoin des informations que j'ai demandées. Quand allez-vous tout envoyer ? , a-t-elle demandé.

L'organisateur a répondu qu'il y travaillait, mais aucun autre texte ne semble avoir été échangé à cette date. Le lendemain matin, Mme Cyr-Pidcock lui a indiqué que le stationnement du stade Raymond Chabot Grant Thornton sur le chemin Coventry avait été sécurisé par la police pour les manifestants du convoi venant de l'est. Vous pouvez commencer à travailler sur une navette pour eux , a-t-elle écrit. La planification est presque terminée pour le convoi ouest. Le campement de Coventry Road est devenu un bastion pour les manifestants et a été utilisé pour coordonner les livraisons de repas et de carburant aux participants du centre-ville.

Les manifestants invités à se garer sur la rue Wellington

M. Eros ne semble pas avoir répondu à l'agente, mais celle-ci a tout de même envoyé un message texte quelques heures plus tard pour lui dire que les manifestants ne pourront pas commencer avant 8 h. Est-ce que vous pourriez changer votre cérémonie d'ouverture plus tard pour que tout le monde s'installe correctement? , a-t-elle demandé.

Encore une fois, M. Eros ne semble pas répondre, mais Mme Cyr-Pidcock lui dit dans un texto de fin d'après-midi que les manifestants vont pouvoir se garer sur la rue Wellington et le long de la promenade Sir John A. Macdonald.

Nous fournirons des itinéraires dans cette zone demain matin. La zone de rassemblement sera prête samedi matin , peut-on également lire.

Un courriel envoyé par Mme Cyr-Pidcock le 27 janvier inclut les itinéraires vers les aires de rassemblement apparemment mises en place par la police d'Ottawa sur la rue Wellington et le long de la promenade Sir John A. Macdonald. Ces aires seraient éventuellement remplies de camions et d'autres véhicules pendant les semaines suivantes.

Ledit courriel contenait des instructions précises à l'intention des manifestants sur les endroits où ils ne pouvaient pas se stationner parce que les routes étaient des voies d'intervention désignées pour les véhicules d'urgence. Parmi ces routes, on retrouve l'avenue Laurier Ouest et la rue Elgin, entre Wellington et l'autoroute 417.

Des milliers de manifestants opposés à la vaccination des camionneurs à Ottawa, le 28 janvier (archives). Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Les premiers manifestants sont arrivés à Ottawa le 28 janvier. Le lendemain, des milliers de personnes ont convergé vers la colline du Parlement. La rue Wellington a été encombrée par des véhicules appartenant à des manifestants, ce qui a incité plusieurs commerces du centre-ville, dont le Centre Rideau, à fermer leurs portes.

Selon les communications déposées au tribunal, il n'y a eu aucun autre texto ou courriel entre M. Eros et Mme Cyr-Pidcock avant le 9 février. Ce jour-là. l'homme a correspondu avec l'agente pour lui demander : Tu te souviens que tu as dit qu'ils pouvaient construire les tentes?

Toujours selon la preuve déposée, dans la dernière communication entre les deux, l'agente lui a dit : La Ville vous a permis de rester pendant presque deux semaines. Je pense que c'est très généreux. Je vous appellerai plus tard ce soir.

Une semaine plus tard, la police a entrepris une importante opération policière pour mettre fin à l'occupation.

Une importante opération policière a permis de mettre fin à l'occupation qui a duré trois semaines (archives). Photo : AFP via Getty Images/ANDREJ IVANOV

Une communication typique de la police

Le criminologue de l'Université d'Ottawa, Michael Kempa, a déclaré qu'il est assez typique que la police communique avec les manifestations prévues lorsqu'elle s'attend à ce que les participants ne restent pas pendant une période significative.

C'est ce que prévoyait encore, fin janvier, le Centre de commandement de la région de la capitale nationale, qui regroupait les informations municipales, provinciales et fédérales. Il s'attendait à ce que les manifestants quittent la ville au plus tard le 2 février.

Dans ce cas, il semblerait que la police d'Ottawa ait tenté de conclure un accord , a déclaré M. Kempa.

En échange de la promesse de ne pas rester pendant une période prolongée, le convoi se verrait accorder certains espaces pour s'organiser et s'assurer qu'ils avaient une certaine forme de contrôle sur leur manifestation, en espérant qu'ils partiraient après deux ou trois jours.

Le 5 février, l'ancien chef de la police, Peter Sloly, a déclaré que son service ne disposait pas de suffisamment de ressources pour mettre fin à ce qui allait devenir une occupation. Il a démissionné peu après.

La police d'Ottawa n'a pas répondu aux questions concernant les courriels et les textes figurant dans l'affidavit.

Avec les informations de David Fraser, CBC