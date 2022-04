Deux provinces maritimes veulent organiser ensemble le Mondial de hockey junior

Cette édition de la traditionnelle compétition qui se déroule dans le temps des Fêtes commencera le 26 décembre 2022 pour se terminer le 5 janvier 2023.

Les gouvernements des deux provinces maritimes collaborent à cette candidature et, si elle est retenue, ils comptent présenter les matchs à Halifax en Nouvelle-Écosse et Moncton au Nouveau-Brunswick.

Le Mondial junior n’a jamais été joué au Nouveau-Brunswick, mais la Nouvelle-Écosse a accueilli l’événement en 2003, avec des rencontres disputées à Halifax et Sydney.

Sanction contre la Russie

La Russie devait présenter le tournoi de 2023, mais la récente invasion de l’Ukraine par ce pays a incité la Fédération internationale de hockey sur glace (Fédération internationale de hockey sur glace FIHG ) à lui retirer, en février, la promesse d’organiser l’événement.

La Fédération internationale de hockey sur glace FIHG a par ailleurs suspendu la Russie et le Bélarus, à qui il est interdit jusqu’à nouvel ordre de prendre part aux compétitions internationales qu’elle organise, et ce, dans tous les groupes d’âge.

D’autres régions du Canada se montrent intéressées à prendre la relève pour l’édition 2023.

La Saskatchewan propose d’héberger la compétition à Regina et Saskatoon. Le gouvernement du Québec, Quebecor Sports et Divertissement et les Sénateurs d’Ottawa de la Ligue nationale de hockey LNH réfléchissent aussi à l'idée de présenter une candidature conjointe, dans laquelle les matchs seraient joués à Québec et à Ottawa.