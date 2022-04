De Kamloops aux excuses du pape : le chemin de croix des survivants des pensionnats

La découverte d’au moins 200 tombes anonymes près de l’ancien pensionnat de Kamloops , il y a près d'un an, a été le point de départ d’une prise de conscience nationale et internationale sur une réalité pourtant racontée et documentée depuis longtemps : celle des pensionnats pour Autochtones. Regard sur la présence de ces établissements en Colombie-Britannique.

Environ 150 000 enfants autochtones ont été envoyés de force dans des pensionnats à l'échelle du pays entre les années 1831 et 1996. Durant cette période, de 4000 à 6000 d'entre eux y ont perdu la vie, selon la Commission de vérité et réconciliation (CVR).

Dans son rapport de 2015, qui a jeté les bases de la documentation au sujet des enfants disparus et des lieux de sépulture non marqués, la Commission avait d’abord recensé 3200 décès dans le registre des décès confirmés de pensionnaires, dont près de la moitié étaient de cause indéterminée.

La Commission avait souligné qu'à l'époque des pensionnats pour Autochtones, le gouvernement fédéral n’a jamais adopté de normes et de règlements qui auraient permis de garantir la santé et la sécurité des pensionnaires envoyés dans ces établissements, qu'elle décrit comme des moyens conçus pour détruire les cultures et les langues autochtones et pour assimiler les peuples autochtones .

La Commission de vérité et réconciliation du Canada CVR avait alors qualifié cette intention de génocide culturel .

Près de Tofino, sur l'île de Vancouver, le pensionnat Christie a accueilli des enfants autochtones de plus d'une vingtaine de communautés différentes. Photo : Centre national pour la vérité et la réconciliation (CNVR)

La Commission mentionnait aussi que la tragédie représentée par la perte de ces enfants a été aggravée par le fait que les lieux de sépulture étaient éloignés et parfois même inconnus.

Au moins 580 enfants morts en Colombie-Britannique

Uniquement en Colombie-Britannique, le rapport de la Commission faisait état, il y a sept ans, d’au moins 580 enfants morts dans ces établissements.

En tout, 18 pensionnats pour Autochtones ont existé dans cette province. Il y en a eu plus de 130 à travers le pays.

La majorité d'entre eux se trouvaient dans les quatre provinces de l’Ouest et dans les territoires.

L'établissement de ce type qui a été le plus longtemps en activité en Colombie-Britannique est le pensionnat St Mary’s, situé à Mission, à une centaine de kilomètres à l’est de Vancouver. Il a accueilli des enfants autochtones issus de plus d’une cinquantaine de communautés pendant plus d’un siècle, soit de 1867 à 1984.

Le pensionnat St Joseph's Mission, à Williams Lake, où s’est rendu le premier ministre Justin Trudeau cette semaine, a quant à lui été ouvert pendant 90 ans, de 1891 à 1981.

La technologie au service de la quête de vérité

Pour comprendre et pour faire la lumière sur ce que le premier ministre Justin Trudeau avait décrit, en 2015, comme un des plus sombres chapitres de l’histoire canadienne , de nombreuses communautés autochtones ont, à l’image de Kamloops, entrepris des fouilles autour des anciens pensionnats pour Autochtones.

Pour y parvenir, elles se sont tournées vers une technologie non intrusive : le géoradar.

Il n’y a pas d’excavation ni d’exhumation. Le radar de pénétration du sol est la technologie de choix pour les communautés qui mènent des enquêtes sur de nombreux sites d'anciens pensionnats , explique Jennifer Cooper, porte-parole du ministère fédéral des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord.

Sur la côte ouest, après les découvertes faites à Kamloops, à Cranbrook et sur l’île Kuper, au moins cinq autres Premières Nations ont entamé des fouilles depuis l’été 2021 : les Nations Ahousaht, Tseshaht, Tla-o'qui-aht et Namgis, ainsi que celle de Williams Lake.

Sur l'île Penelakut, anciennement île Kuper, deux sœurs se sont noyées en 1959 après s'être enfuies du pensionnat. Photo : Centre national pour la vérité et la réconciliation (CNVR)

Celle de Williams Lake est la dernière en date dans la province à avoir mis au jour des tombes non marquées. À la fin de janvier, elle en avait dénombré 93.

En tout, 635 tombes anonymes ont été recensées autour de quatre anciens pensionnats britanno-colombiens.

Les conséquences d'une découverte

Depuis les découvertes réalisées à Kamloops, des centaines d’autres sépultures ont aussi été signalées dans tout l’ouest du pays, notamment en Saskatchewan, au Manitoba et en Alberta, qui dénombre d’ailleurs le plus grand nombre de pensionnats au Canada.

Un pensionnat autochtone à Red Deer, en Alberta, au début du 20e7nbsp;siècle. (Archives) Photo : Commission de Vérité et réconciliation/Archives de l’Église unie du Canada

Depuis la découverte des sépultures de Kamloops, de nombreux efforts ont été entrepris pour tenter de réparer les torts causés aux peuples autochtones il y a des décennies :

Malgré ces efforts, de nombreux Autochtones au pays attendent des gestes concrets, notamment des poursuites judiciaires ainsi que l'accès à toutes les archives relatives aux anciens pensionnats détenues entre autres par les organisations religieuses et par le gouvernement canadien.