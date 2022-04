Un motard d’Ottawa arrêté après une enquête de trois mois

On fait aussi de l’information en format collation.

L’homme de 48 ans est un membre de la bande de motards les Loners.

Les enquêteurs de la Police provinciale de l'Ontario (PPO) travaillent sur ce dossier depuis le mois de janvier. Ils ont reçu l'aide du Service de police d'Ottawa. L’enquête a commencé après que la Police provinciale de l'Ontario PPO ait reçu des renseignements sur les activités de l’homme qui s’est fait passer les menottes.

Accompagnés de l'escouade canine, les policiers ont perquisitionné dans une résidence d'Ottawa.

Ils ont saisi des armes à feu et des munitions, deux vestes pare-balles, de la drogue ainsi que des vestes et des vêtements aux couleurs des Loners et des Dirty Dozen.

Ils ont découvert plus de 60 grammes de cocaïne, des comprimés et plus de 1800 $.

Le prévenu est accusé de neuf chefs liés aux armes à feu et au trafic de stupéfiants.