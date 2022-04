Pas de nouveau procès à New York pour Ghislaine Maxwell

La Britannique Ghislaine Maxwell, reconnue coupable à la fin de 2021 à New York de trafic sexuel de mineures pour le compte du financier décédé Jeffrey Epstein, ne sera pas jugée de nouveau dans un autre procès comme elle le réclamait, a décidé vendredi une juge américaine.

La proposition de l'accusée pour un nouveau procès est rejetée , a décidé la juge Alison Nathan du tribunal fédéral de Manhattan, selon une ordonnance judiciaire rendue publique par la justice américaine.

L'ancienne figure du jet-set international, 60 ans, et ses avocats réclamaient un nouveau procès depuis qu'un des jurés du tribunal fédéral de Manhattan qui l'avaient déclarée coupable le 29 décembre avait révélé à des médias britanniques avoir lui-même été victime de violences sexuelles dans son enfance.

Après le procès, cet homme de 35 ans, Scotty David, avait parlé à la presse en janvier et reconnu le 8 mars devant la justice à New York avoir oublié de mentionner, dans ses réponses à un questionnaire pour être juré au procès, avoir été agressé sexuellement lorsqu'il était enfant.

Avant d'être choisi, le juré Scotty David a omis de mentionner avoir été agressé sexuellement lorsqu'il était enfant. Photo : Reuters / EDUARDO MUNOZ

Ce trentenaire – appelé juré 50 par la justice – avait alors admis une faute , pas un mensonge.

Mais la défense de Mme Maxwell estimait que le juré pouvait être soupçonné de partialité en devant se prononcer sur des crimes sexuels contre de jeunes filles mineures.

Pour le tribunal de Manhattan, le juré 50 a témoigné de manière crédible et sincère lors de son audition après le procès. Il est malheureux, mais pas délibéré qu'il n'ait pas révélé les agressions sexuelles qu'il a subies par le passé lors de la sélection pour le procès , a écrit la juge Nathan dans son ordonnance.

Le tribunal conclut que le juré 50 n'avait pas de préjugé à l'égard de l'accusée et pouvait être un juré juste et impartial , selon le document judiciaire.

La peine sera prononcée le 28 juin

La fille du magnat britannique de la presse Robert Maxwell (mort en 1991) a été reconnue coupable le 29 décembre de cinq des six chefs d'accusation qui pesaient contre elle, dont, le plus grave, de trafic sexuel de mineures pour le compte de Jeffrey Epstein.

Le financier américain, aux puissants réseaux économiques et politiques aux États-Unis et à l'étranger, était lui-même accusé de viols de jeunes filles, mais s'est suicidé en prison en août 2019, avant son procès.

Sa compagne et complice pendant 30 ans, Ghislaine Maxwell – Britannique, Française et Américaine – encourt des dizaines d'années de prison et connaîtra sa peine lors d'une audience le 28 juin.