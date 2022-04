Les drogues sécuritaires, le nouveau front d’une guerre idéologique

Le débat sur l’approvisionnement sécuritaire en drogue fait rage en Alberta depuis plusieurs mois. Partisans et opposants de ce qu'on appelle dans le domaine l'approche de réduction des méfaits affirment que leur position est basée sur la science. Leurs points de vue semblent difficiles à réconcilier.

Devant le nombre record de surdoses mortelles enregistrées en Alberta l’an dernier, plusieurs militants pour la réduction des méfaits réclament la mise en place de programmes d’approvisionnement sécuritaires. Ceux-ci offrent des drogues de qualité médicale aux toxicomanes pour réduire les risques de surdoses mortelles.

Les partisans de ces programmes affirment qu'ils permettent de sauver des vies, de réduire le nombre de visites aux urgences des utilisateurs et de diminuer la participation de ces derniers à des activités criminelles.

Un gouvernement sceptique

Le ministre associé aux dépendances de l’Alberta, Mike Ellis, ne cache cependant pas ses doutes.

« J’ai des craintes, notamment celle que les drogues qui sont distribuées soient partagées ou revendues. » — Une citation de Mike Ellis, ministre associé à la Santé mentale et aux dépendances de l’Alberta

L’Alberta est la province qui compte le plus de morts par surdose par habitant après la Colombie-Britannique. Ottawa finance depuis deux ans une vingtaine de projets pilotes d’approvisionnement sécuritaire. Aucun ne se trouve cependant en Alberta, en raison du manque d’appui du gouvernement provincial.

Pour étudier l’approvisionnement sécuritaire, l’Alberta a plutôt lancé un comité parlementaire qui a cependant été boycotté par l’opposition et par plusieurs groupes militants.

Les députés du Parti conservateur uni ont entendu une vingtaine de témoignages. La liste d’experts ne comptait cependant pas de chercheurs ou de professionnels de la santé associés à l’un des projets pilotes actuellement en cours au Canada.

Les inquiétudes du ministre Ellis reflètent celles de Keith Humphreys, professeur de psychiatrie de l’Université Standford, qui a conseillé les présidents américains Barack Obama et George W. Bush et qui a témoigné devant les parlementaires albertains.

« Les données montrent clairement qu’il est risqué de croire que la santé d’une population va s’améliorer en rendant les opioïdes aussi accessibles que possible. » — Une citation de Keith Humphreys, professeur de psychiatrie à l’Université Standford

Selon lui, les partisans de l’approvisionnement sécuritaire emploient les mêmes arguments que les compagnies pharmaceutiques quand elles faisaient la promotion d’une utilisation élargie des opioïdes comme l'oxycodone au début des années 2000.

Depuis son arrivée au pouvoir, le gouvernement Kenney a augmenté de 40 % le nombre de places dans des centres de désintoxication et de réhabilitation en plus d’éliminer les frais pour les utilisateurs.

Il mise notamment sur des médicaments comme la buprénorphine, qui peuvent calmer l’envie de consommer des opioïdes et qui sont employés comme traitement contre la dépendance.

Un scénario familier

Plusieurs chercheurs et intervenants en toxicomanie font valoir que le débat sur l’approvisionnement sécuritaire est très semblable à celui qui a précédé l’introduction des programmes d’échange de seringues ou des centres de consommation supervisée.

Ce sont les mêmes personnes qui étaient contre les programmes d'échange de seringue alors qu'il y avait un niveau très élevé de propagation du VIH et de l'hépatite C , fait valoir Corey Ranger, un infirmier qui dirige un autre projet d’approvisionnement sécuritaire à Victoria. Ce sont les mêmes qui pensent que de donner des trousses de naloxone permet aux consommateurs de drogues de prendre plus de risques.

Tous ces programmes étaient incroyablement controversés quand ils ont débuté , rappelle Gillian Kolla, une chercheuse de l’Université de Victoria qui s’est penchée sur les effets d’un programme d’approvisionnement sécuritaire à London, en Ontario. On dispose maintenant de données qui montrent que chacun d’entre eux a un impact remarquable sur la vie et la santé des utilisateurs de drogue.

Les opposants à l’approvisionnement sécuritaire croient que les risques sont déjà clairs. Ainsi, Gillian Kolla prône la patience et croit que les recherches en cours démontreront leur utilité d’ici quelques années.

Keith Humphreys a d’ailleurs admis qu’il était trop tôt pour dire hors de tout doute si cette mesure entraînait réellement une hausse du nombre de surdoses ou de la proportion de personnes dépendantes.

Jean-Sébastien Fallu, professeur agrégé à l’École de psychoéducation de l’Université de Montréal, trouve lui aussi des échos du passé dans le débat actuel. Il croit cependant qu’il est nécessaire d’adopter un ensemble de soins pour répondre à la crise des surdoses.

« Les besoins sont multiples, et ce n’est pas tout le monde qui répond de la même manière aux traitements. C’est pour ça qu’il faut arrêter les guerres de clochers. » — Une citation de Jean-Sébastien Fallu, professeur agrégé à l’École de psychoéducation de l’Université de Montréal

Comme de nombreux intervenants en toxicomanie, il croit que les programmes de réduction des méfaits comme l’approvisionnement sécuritaire et l’approche centrée sur la désintoxication ont tous les deux leur place et peuvent répondre à des besoins différents.