Jour de sentence pour Cory Fenn, qui a tué sa petite amie et ses deux enfants

Au tribunal d'Oshawa, le juge au procès de Cory Fenn doit rendre mardi matin sa sentence contre l'individu qui a été reconnu coupable en février des meurtres non prémédités de Krassimira Pejcinovski et de ses deux enfants à Ajax en 2018. La Couronne a réclamé trois peines consécutives totalisant 72 ans de prison.

Lors de l'audience sur la détermination de la peine le 18 mars, les procureurs ont exigé une peine de prison à vie contre Cory Fenn.

Un châtiment à prendre, cette fois, dans le véritable sens de l'expression, puisque le meurtrier est âgé de 33 ans et qu'il ne serait admissible à la libération conditionnelle qu'à l'âge de 105 ans.

Pour l'heure, Cory Fenn est déjà condamné à la prison à vie sans droit de libération conditionnelle avant 10 ans au plus tôt. Mais la question des peines consécutives a refait surface lors de sa dernière comparution.

La Couronne a expliqué que Cory Fenn méritait d'être condamné à trois peines cumulatives, soit une peine de 22 ans ferme pour le meurtre de Krassimira (Krissy) Pejcinovski et deux autres de 25 ans pour chacun de ses deux enfants.

Cory Fenn a commis trois meurtres brutaux, lents et gratuits contre trois victimes vulnérables , avait expliqué Me Michael Newell.

Krassimira Pejcinovski avec Cory Fenn en arrière-plan. Photo : Facebook

Fenn était un homme fort et imposant, alors que Krissy était nue, seule et sans défense cette nuit-là... Elle a dû être terrifiée et souffrir énormément , avait-il ajouté.

Le procureur Newell s'était aussi interrogé devant l'audience sur la raison du meurtrier de s'en être pris à deux adolescents innocents .

L'amie de la cour, Me Mary Cremer, a plutôt demandé au magistrat d'attendre la décision de la Cour suprême du Canada dans la cause Bissonnette avant de rendre sa sentence.

Verdict de culpabilité

Cory Fenn a été reconnu coupable des trois chefs d'accusation de meurtre au second degré qui pesaient sur lui depuis son arrestation le jour des meurtres, le 14 mars 2018 à l'est d'Oshawa.

La Couronne l'accusait d'avoir poignardé, dans un accès de rage, la mère de 39 ans et ses deux enfants, parce qu'elle voulait mettre définitivement fin à leur relation après des mois de relations toxiques.

Krissy Pejcinovski et sa fille de 13 ans, Venellia (Vania), ont été poignardées à mort et son fils de 15 ans, Roy, a été étranglé dans son lit dans leur résidence.

Les deux jeunes victimes, Roy et Venallia Pejcinoski. Photo : CBC

Dans son verdict, le juge Howard Leibovich, de la Cour supérieure de l'Ontario, avait souligné le 10 février que l'accusé était coupable sur toute la ligne et qu'il avait bien eu l'intention de tuer les trois victimes.

Cory Fenn, qui se défendait seul, affirmait pour sa défense qu'il n'avait pas tous ses esprits le jour du drame à cause de sa consommation excessive de cocaïne, parce qu'il était dans un cas de psychose.

Dans son jugement, le magistrat avait néanmoins expliqué qu' aucune preuve scientifique ni aucun témoignage au procès n'appuyait une telle théorie .

Cory Fenn à une date indéterminée dans un terrain de jeu en banlieue de Toronto. Photo : Facebook/Cory Mase

L'accusé avait renvoyé son avocate au début des procédures judiciaires en septembre 2021, mais le juge avait requis la présence de Me Cremer au procès comme amie de la cour pour le guider dans les plaidoiries jusqu'au prononcé du verdict et de la sentence.

Témoignages émouvants

Les proches de Krissy Pejcinovski avaient présenté lors de la dernière audience leurs déclarations sur l'impact que le triple meurtre a eu sur leur vie au cours des huit dernières années.

La fille aînée de Krissy Pejcinovski, Victoria, qui avait survécu à la tragédie en passant la nuit chez son père, a expliqué qu'elle affichait depuis la tragédie des comportements destructeurs afin de surmonter sa culpabilité d'avoir survécu à sa mère, sa sœur et son frère.

Je n'ai pas de mot pour décrire la douleur d'avoir perdu des être chers, en perdre trois d'un seul coup est inimaginable , a-t-elle écrit dans sa déclaration.

Je ne peux vivre sans eux , a-t-elle ajouté en précisant qu'elle consomme drogue et alcool pour oublier sa douleur.

Elle y décrit sa sœur Vania comme sa meilleure amie et son frère Roy, comme un garçon au grand cœur .

La résidence d'Ajax, où les corps de deux des trois victimes ont été retrouvés. Photo : Radio-Canada / Chris Glover/CBC News

Sherry Robinson, la patronne de la victime dont le témoignage avait été déterminant lors du procès, a pour sa part déclaré que chacune des victimes méritait que justice soit rendue pour que leur mort ne soit pas restée vaine.

Mme Robinson a souligné qu'elle souffrait d'un trouble de stress post-traumatique et qu'elle avait des attaques de panique. Est-ce que j'aurais pu faire quelque chose pour sauver Krissy , s'est-elle interrogé, rongée par la culpabilité.

Si j'étais allée frapper à la porte 10 minutes plus tôt ce jour-là, Vania serait peut-être encore en vie aujourd'hui , a-t-elle conclu.

Cory Fenn avait plaidé non coupable à trois accusations de meurtre non prémédité à l'ouverture de son procès il y a sept mois. Photo : CBC/Pam Davies

À l'époque, Mme Robinson s'était rendue au domicile de son employée pour s'informer de son absence au travail et elle avait remarqué du sang sur le bras et le pied du meurtrier qui lui avait ouvert la porte.

Lors de la même audience, Cory Fenn avait été renvoyé dans sa cellule à cause de ses simagrées à l'endroit des membres de la famille éplorée dans le prétoire.

Il avait notamment dénoncé ses conditions de détention durant la pandémie, mais soutenu qu'il avait trouvé la rédemption en Dieu.

Avec certaines informations de la Presse canadienne.