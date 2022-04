L’arbitre de hockey franco-ontarien Tim Foster prend sa retraite après 54 saisons

L'arbitre franco-ontarien Tim Foster a accroché son sifflet devant ses proches à l’aréna Pete Palangio de North Bay le 27 mars, après 54 saisons et presque 11 000 parties qui ont eu lieu depuis sa première rencontre en 1968.

On fait aussi de l’information en format collation.

Le natif de Cochrane a commencé sa carrière d'arbitre à l’âge de 10 ans, lorsque l’arbitre en chef de sa ville cherchait de l’aide pour un match qui devait commencer dans quelques minutes.

Il m’a donné un gilet, un sifflet et vingt-cinq sous pour avoir fait la partie. Dans le temps, tu pouvais acheter un Coca-Cola, des croustilles et un sac de bonbons [avec ça] , se souvient M. Foster.

M. Foster était également joueur, mais il dit avoir toujours eu des mains d’arbitre.

Après avoir entrepris une carrière de policier avec la Police provinciale de l’Ontario (PPO), son emploi est devenu sa priorité, mais il a continué de se consacrer à l'arbitrage.

Le dernier match de M. Foster mettait en vedette des équipes U11 de Timmins et Kirkland Lake. Photo : Avec l'autorisation de Darren Long

Je pouvais choisir mes dates pour arbitrer. Je n’avais pas besoin de m’inquiéter de manquer des parties parce que je travaillais , ajoute-t-il.

Au fil des ans, M. Foster a réalisé qu’en s’impliquant auprès des jeunes, il se trouvait plus connecté à sa communauté, d'après lui, il y a de nombreuses similitudes entre la vie de policier et d’arbitre.

En étant policier, tu arbitres la vie de communauté. Mais tu n’es pas juge, ce n’est pas toi qui imposes les amendes. Au hockey, c’est toi qui imposes les lois et qui es juge afin de décider s’il va avoir une punition , indique-t-il.

La Police provinciale de l'Ontario PPO l’a transféré au détachement de Powassan en 1986. Ceci l’a mené à la rencontre d’un jeune arbitre du nom de Darren Long en 1995.

Aujourd’hui dans la quarantaine, M. Long perçoit Tim Foster comme un mentor, non seulement de hockey, mais aussi de vie.

« Lorsque j’ai déménagé à North Bay, il était arbitre de la Ligue de hockey de l’Ontario (LHO). En tant que jeune officiel, tu admires les individus dans LHO ou la LNH. Tim était l’une de ces personnes-là pour moi. » — Une citation de Darren Long, ami et collègue arbitre de Tim Foster

Les deux hommes ont souvent travaillé ensemble. D’après M. Long, il y a toujours quelque chose à apprendre lorsque son partenaire de longue date est sur la glace.

Si tu parles à des entraîneurs et des joueurs, ils vont tous te dire que Tim est juste et parle toujours avec respect et intégrité , explique-t-il.

Il ajoute qu’une autre de ses grandes forces est sa capacité de gérer des conflits.

Quelques heures après son dernier match, Tim Foster recevait déjà des messages le félicitant sur les réseaux sociaux.

M. Long, qui assistait à la rencontre, a rapidement constaté la marque qu’il laissera.

On recevait des commentaires qu’il était une légende et que c’est dommage qu’il prenne sa retraite. Je sais qu’il a eu un impact sur plusieurs arbitres, dont moi, mais lorsque tu reçois cette réaction des joueurs et des entraîneurs, tu sais que l’officiel a fait un excellent travail , souligne-t-il.

Une carrière bien remplie

M. Foster a de bons souvenirs de son passage dans la Ligue de hockey de l'Ontario de 1987 à 1997.

Plusieurs joueurs de l’époque comme Steve Sullivan, Ray Emery et Brett Marietti faisaient partie de ses préférés à arbitrer.

Les joueurs qui jouaient à un haut niveau avec un sourire, ils étaient du bon monde. Tu voyais qu’ils jouaient encore pour le plaisir , explique-t-il.

Tim Foster a été arbitre pour cinq matchs d’exhibition de l’équipe canadienne durant les années 1990 Photo : Avec l'autorisation de Tim Foster

Le défunt Bert Templeton, ancien entraîneur-chef des Centennials de North Bay, est également un individu que M. Foster respectait.

Il était si intense. Mais quand la partie était finie, il te saluait. C’était un homme de caractère , explique-t-il.

Guy Blanchard, l'ancien adjoint de M. Templeton et entraîneur avec 40 ans d’expérience, se rappelle que les joueurs faisaient confiance à M. Foster

« Bien des fois, les joueurs devant nous le voyaient et disaient "c’est Tim qui est arbitre donc on va avoir une bonne partie." » — Une citation de Guy Blanchard, entraîneur de hockey

Étant un arbitre du plus haut niveau atteignable au Canada, Tim Foster a également voyagé grâce au hockey

Il a notamment participé à des matchs d’exhibition d’Équipe Canada et un Championnat international junior B en Europe durant les années 1990.

À la recherche des prochains arbitres de la région

M. Foster a peut-être quitté la glace, mais il veut trouver les prochains arbitres du Nord de l’Ontario.

C’est difficile de recruter, notamment en raison de l’abus envers les arbitres , mais selon lui, la crise sanitaire a amélioré les choses.

Il fallait annuler beaucoup de matchs cette année parce qu’il n’avait pas assez d’arbitres. Je pense que le monde commence à réaliser que si on n’a pas d’arbitres, il n’y a pas de parties , explique-t-il.

Il doit partir à la rencontre de plusieurs équipes de hockey pour trouver ses successeurs.

Même durant son dernier match en carrière, Tim Foster tenait à former un arbitre de la relève.