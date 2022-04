Les agriculteurs de la vallée du Fraser se relèvent des inondations

Avec la levée de certaines restrictions sanitaires pour lutter contre la COVID-19, le Pacific Agriculture Show a attiré beaucoup de personnes qui ont profité de l’événement pour faire du réseautage, vendre leurs produits ou tout simplement admirer la machinerie lourde agricole.

Beaucoup d'agriculteurs présents au congrès ont perdu des récoltes lors des inondations qui ont ravagé la vallée agricole de la Colombie-Britannique.

L’Association des producteurs biologiques de la vallée du Fraser explique que ses membres font encore face à de gros défis.

Un agriculteur membre de notre association a été inondé pendant une semaine et il a décidé de laisser tomber la production biologique parce que c’est plus complexe et c’est plus difficile de générer des profits , explique Jennifer Boyes, administratrice de l’Association.

Les dégâts ont été catastrophiques à Abbotsford, en Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada / Oliver Walters

La guerre en Ukraine a des répercussions dans les champs de la C.-B.

Une autre tuile s'est abattue sur les agriculteurs, affirme le président du Conseil de l’agriculture de la Colombie-Britannique, Stan Vander Waal : l'impact des sanctions économiques imposées à la Russie.

« Le prix du pétrole et du gaz a un impact sur le prix de l'engrais et sur le coût du fonctionnement de la machinerie. Beaucoup d’engrais proviennent de Russie. Le prix de l’engrais était déjà élevé, mais maintenant, il l’est encore plus. » — Une citation de Stan Vander Waal, président, Conseil de l’agriculture de la Colombie-Britannique

Malgré les nombreux défis, Stan Vander Waal croit que les agriculteurs ont reçu beaucoup d’aide de la part de la Colombie-Britannique et du gouvernement fédéral.

Je crois que le programme [AgriRecovery] a répondu à 80 % des besoins. Par contre, certains fermiers dont la propriété personnelle a été endommagée attendent toujours de savoir s’ils recevront de l’aide.

Le Pacific Agriculture Show rassemble des éleveurs, des agriculteurs et des vendeurs de produits et de services agricoles. Photo : Radio-Canada / Dominique Lévesque

Une communauté tissée serrée

Le Pacific Agriculture Show est une longue tradition familiale pour Ajmin Seikhon, qui a grandi dans une ferme de bleuets à Abbotsford.

Je viens au congrès avec mon père depuis que j’ai 7 ans. C’est génial de revoir tous ces visages familiers , raconte-t-elle.

Elle se réjouit que la levée de certaines restrictions sanitaires ait rendu possible ce rassemblement, mais elle ajoute, en riant, qu’il y a encore des zones grises sur les pratiques sociales acceptées à cette étape-ci de la pandémie.

« C’est intéressant de faire du réseautage et de se demander, est-ce que je peux serrer la main de cette personne? C’est un peu bizarre, mais c'est aussi très bien, car il y a un sentiment de communauté et tous sont excités d'être de retour. » — Une citation de Ajmin Seikhon, entrepreneure

Ajmin Seikhon a profité de la pandémie pour développer un rêve qu’elle chérissait : mettre en marché du thé de feuilles de bleuets. Photo : Radio-Canada / Dominique Lévesque

Ajmin Seikhon a profité de la pandémie pour marcher dans les sillons de son père et se lancer dans la commercialisation d’un thé fait avec des feuilles de bleuets.

Alors que la communauté agricole se remet lentement des inondations et tente tant bien que mal de vivre avec les impacts de la guerre en Ukraine, les agriculteurs espèrent une saison de récoltes moins mouillée.