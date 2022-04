Un projet de téléphérique peine à rallier les habitants de Red Deer

Le téléphérique, long de 350 mètres, traversera la rivière Red Deer et reliera le quartier de Capstone et l’étang Bower, a annoncé cette semaine l’entreprise edmontonienne responsable du projet, Prairie Sky Gondola.

Le projet de plus de 25 millions de dollars sera financé par des fonds privés. Le circuit comprendra six cabines et deux stations. La plus importante, située dans le quartier de Capstone, disposera d’un restaurant, d'un café, d'une boutique de souvenirs, d'un bar à vin, d'un espace consacré à la tenue d'événements et d'une terrasse sur le toit.

L'entreprise prévoit la signature d'un accord non contraignant avec la Ville de Red Deer dès le printemps.

La renégociation des paiements d'infrastructure immobilière avec la Ville de Red Deer devrait être soumise au conseil municipal en mai ou juin. Photo : Fournie par l'entreprise Prairie Sky Gondola

Selon le président et directeur général de l’entreprise de Prairie Sky Gondola, Jeffrey Hansen-Carlson, cette nouvelle infrastructure répondra aux besoins de la communauté.

C'est également l'opinion du maire de Red Deer, Ken Johnston, qui a déclaré dans le communiqué de presse de l’entreprise, que le téléphérique mettra en valeur la beauté naturelle de la municipalité.

Selon lui, le projet permettra de développer le secteur touristique, d’encourager les entreprises locales et de favoriser le développement.

Tout le monde n’embarque pas

La responsable marketing de la brasserie artisanale Troubled Monk, Lisa Mackey, est enthousiaste à l'idée de voir de nouvelles entreprises se joindre à la sienne dans le quartier de Capstone et se tient prête à accueillir des touristes.

Pourtant, elle ne ressent pas l'engouement du reste de la communauté.

Selon la propriétaire de l’épicerie biologique Purearth Organics, Rebekah McDonald, le téléphérique apporte une certaine déception. Si elle comprend l'intérêt sur le plan touristique, elle rappelle que les habitants avaient plutôt l’espoir qu'on construise un pont piétonnier au même endroit.

« Beaucoup d'employés et de personnes de la région m’ont dit être déçus que le projet de pont ait été abandonné. » — Une citation de Rebekah McDonald, habitante du quartier Capstone à Red Deer

À l’heure actuelle, les résidents traversent la rivière en longeant la route Taylor, une situation déplaisante, souligne Rebekah McDonald.

Un projet touristique en faveur des habitants

Selon le directeur général de Prairie Sky Gondola, Jeffrey Hansen-Carlson, les habitants du secteur pourront utiliser le téléphérique à un prix moins élevé que celui qui sera exigé des touristes étrangers.

L'entreprise souhaite d'ailleurs harmoniser ses prix avec ceux de la Ville.

L'entreprise prévoit l’ouverture du téléphérique de Red Deer d'ici le début de 2025. Le lancement pourrait coïncider avec celui du téléphérique d'Edmonton, dont l'achèvement est prévu la même année.