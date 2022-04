La gestion de la pandémie sous la loupe du vérificateur général du Nouveau-Brunswick

On fait aussi de l’information en format collation.

Paul Martin, le vérificateur général (Vérificateur général VG ), explique que cet examen aura pour objectif d’émettre des recommandations qui pourront aider les futurs gouvernements à mieux réagir dans des circonstances similaires.

Plus on en apprend sur la pandémie, mieux on peut gérer ce qui va suivre , a dit M. Higgs lors d’une mêlée de presse, vendredi à Fredericton.

Il promet de laisser le vérificateur général décider ce dont il a besoin, et à qui il a besoin de parler, pour produire un rapport factuel dont nous pourrons apprendre quelque chose .

Il affirme même que le Vérificateur général VG pourrait obtenir du financement supplémentaire, si nécessaire.

Blaine Higgs s’attend à ce que ce rapport soit déposé dans un an, environ.

Les paramètres de cet examen de la gestion de la crise seront déterminés bientôt par le bureau du vérificateur général, a indiqué Paul Martin.

Un examen attendu

David Coon, le chef du Parti vert du Nouveau-Brunswick, l’un des deux partis d’opposition à Fredericton, estime qu’il est grand temps de procéder à cet examen de la gestion de pandémie.

Selon lui, lorsque le virus est arrivé, il était très clair que le plan élaboré lors de l’éclosion de grippe hémagglutinine de type 1, neuraminidase de type 1 H1N1 en 2009 était entièrement inadéquat devant l’ampleur de ce qui se préparait.

M. Coon souhaite que le Vérificateur général VG analyse plusieurs aspects de la réponse à la COVID, afin d’identifier ce qui a été bien fait, de déterminer ce qui aurait pu être mieux accompli, et ce qui ne devrait pas être répété si une autre pandémie se produisait.

Vendredi, le premier ministre Blaine Higgs a soutenu que le moment était bien choisi pour ce travail du vérificateur général, maintenant que le Nouveau-Brunswick n’est plus sujet à l’état d’urgence déclaré en 2020.

M. Higgs dit qu’il ne souhaite pas réinstaurer cet état d’urgence qui a duré environ deux ans, mais il a affirmé que les décisions de son gouvernement au sujet des mesures de précaution face à la COVID-19 ne signifiaient pas que la pandémie était terminée.

Il s'agit simplement d'être attentif et de gérer les activités , a-t-il déclaré. Je dirais que la très grande majorité des gens sont d'avis qu'il est temps de passer à la prochaine étape, ce que nous venons de faire.