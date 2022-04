Dany Laferrière à la rencontre de ses lecteurs

Voici les réponses rédigées de sa main. Ou plutôt de ses mains.

Votre relation avec les salons du livre?

Cela fait un moment que je fréquente avec grand intérêt les Salons du livre. J’aime rencontrer les lecteurs, car je me considère d’abord un lecteur. Je préfère d’ailleurs qu’un lecteur me parle de ses lectures plutôt que de me parler de mes livres. Je me sens plus à l’aise dans la conversation. Sinon on parle d’un livre [le mien] que le lecteur n’a pas encore lu.

De plus, j'apprécie aussi les conversations dans les cafés des environs ou dans le hall de l’hôtel que j’entretiens avec mes confrères écrivains, à la fermeture du Salon. De temps en temps on a envie de parler de nos problèmes d’écriture à des gens qui connaissent la situation.

Et enfin j’aime revenir sur les lieux du crime pour circuler dans un environnement connu, revoir les mêmes de l’équipe d’organisation.

Le livre sur votre table de chevet actuellement?

Je pense avec plus de 30 livres autour de moi. Je lis beaucoup de livres pour différents prix littéraires, dont ceux de l’Académie. L’intérêt des prix de l’Académie, c’est qu'ils sont assez nombreux – plus de 60 – pour te permettre de fouiller dans tous les sens dans la corbeille des fruits de la saison.

Je lis un livre d’histoire passionnant de Christian Baechler La trahison des élites allemandes [650 pages] qui tente de comprendre pourquoi ce peuple obsédé par la démocratie, la liberté, les arts a pu produire de tels monstres. Pas seulement quelques stars du crime, mais une élite qui a basculé dans l’horreur.

«Sur la route avec Bashō» est le plus récent roman illustré de Dany Laferrière, publié chez Boréal. Photo : Boréal

J’ai lu aussi un beau livre sur un de mes écrivains préférés, même si j’en parle rarement [Valery Larbaud, cosmopolite des lettres? ], 800 pages d’écritures serrées pour faire un portrait en pied de ce riche amateur des lettres. Par ses nombreuses traductions, Larbaud a déniaisé le lecteur français.

Son goût des choses sophistiquées, son indifférence à la rumeur du monde, le fait que l’argent l’ait si bien protégé des salissures du monde, tout cela l’a rendu aussi indifférent à la guerre.

J’ai lu aussi des romans dont un joli premier roman Elle s’appelait Lucia, vif, déchirant et discrètement émouvant.

Le livre qu’il faut absolument lire dans une vie et pourquoi?

Ce n’est pas un livre, c’est un écrivain : Borges.

Le livre qui n’aurait pas dû être adapté au cinéma?

Si c’est un bon livre, il n'a pas besoin du secours du cinéma.

Sur la route de Kerouac. On veut prendre la route dans un livre avec cette bande de forcenés. Les voir en chair et en os, ça ne peut être que mauvais au cinéma. La route est longue tout d’un coup.

Le mot que vous utilisez trop souvent?

Magnifique en détachant le g.

À quel moment vous vient l’idée du titre pour un livre?

N’importe quand, des années avant d’avoir écrit le moindre mot. Comme mon premier roman qui était pendant longtemps Comment faire l’amour avec un nègre quand il pleut et que vous n’avez rien d’autre à faire. L’Exil vaut le voyage, je l’ai essayé sur trois avant de trouver le bon livre.

Qu’est-ce qui joue dans votre ipod/spotify/cassette/table tournante?

Je n’ai rien de tout ça...

Dany Laferrière sera au Salon international du livre de Québec du jeudi 7 au dimanche 10 avril, avec plusieurs séances de dédicace.