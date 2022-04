Santé mentale : 22 nouveaux logements abordables construits à Sherbrooke

On fait aussi de l’information en format collation.

Au total, les gouvernements du Canada et du Québec investiront près de 6 millions de dollars dans ce projet. C'est la ministre de l'Agriculture et députée de Compton-Stanstead, Marie-Claude Bibeau en compagnie de la députée de Saint-François, Geneviève Hébert et de la mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin qui en ont fait l'annonce vendredi matin. La Ville de Sherbrooke a offert le terrain sur lequel sera construit l'immeuble.

Ce nouveau milieu de vie verra le jour à quelques pas de la caserne de pompier de l'arrondissement de Lennoxville et tout près des premiers appartements de l'organisme.

Les jeunes qui y habiteront pourront compter sur la supervision des professionnels de Mon Shack... Mes choix... Mon avenir. Ce sont des gens qui ont besoin d'un suivi d'intensité légère. Des gens qui ont des troubles dépressifs, obsessifs compulsifs, de la personnalité, de schizophrénie, de bipolarité. Ça touche beaucoup de monde, rappelle la directrice générale et fondatrice de l'organisme, Josée Parent.

Un soutien financier, qui pourrait atteindre 2,5 millions de dollars sur 20 ans, permettra aux locataires de payer que 25 % de leurs revenus pour se loger.