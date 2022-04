Enceinte, une factrice dénonce une forte diminution de ses heures de travail

À 21 semaines de grossesse, Catherine Lehoux pense quotidiennement à sa situation financière. Pourtant, je suis employée de Postes Canada. Je devrais avoir de bonnes conditions , clame-t-elle.

Heureusement, elle et son bébé à naître sont en bonne santé. Comme tout futur parent, elle souhaite qu’il en demeure ainsi. Sa médecin aussi.

J’ai obtenu un certificat de limitations [du médecin] parce qu’une partie de mon travail est exigeante et qu’il y a un risque. Le certificat médical dit que je dois réduire au maximum le danger , souligne cette résidente de Saint-Joseph-de-Coleraine, près de Thetford Mines.

Elle ne se retrouve donc pas dans une situation ou un retrait préventif est nécessaire.

« Je suis apte à travailler, et je veux travailler. Je ne veux juste pas prendre de risque. » — Une citation de Catherine Lehoux

Trois heures de tri par jour

Ainsi, après une discussion avec le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) - région du Québec, l’employeur s’est entendu pour accommoder la factrice. Ses heures de travail ont toutefois fortement diminué.

Je ne fais donc que les trois heures de tri par jour de ma tâche. Mais, sur une semaine de travail, normalement, de 37 heures, ça fait vraiment une grosse différence sur la paie , se désole Catherine Lehoux.

De juridiction fédérale, ce ne sont pas les principes de la Commission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) qui s’appliquent à Postes Canada, mais le Code canadien du travail. Celui-ci est beaucoup moins spécifique quant à la rémunération des travailleuses enceintes qui doivent être réaffectées.

Le député conservateur Luc Berthold, de la circonscription Mégantic—L'Érable, dit être très préoccupé par cette situation.

Il est inconcevable qu’encore aujourd’hui, des femmes se retrouvent dans des situations semblables. Est-ce que le choix entre un congé sans solde et une diminution importante de salaire est une option acceptable selon vous? , s’interroge-t-il dans une lettre adressée à la ministre fédérale des Femmes et de l’Égalité des genres, Marci Ien.

Au moment de publier ces lignes, nos tentatives de rejoindre l’équipe de la ministre Marci Ien sont restées sans réponse. Le député a aussi envoyé une lettre à la ministre de l'approvisionnement et à la présidente du Conseil du Trésor.

Le député de la circonscription de Mégantic-L’Érable et chef-adjoint du Parti conservateur du Canada, Luc Berthold Photo : Radio-Canada

À noter que le Code canadien du travail n’est pas plus clair concernant la rémunération des employées enceintes en retrait préventif. Les articles du Code ne prévoient pas d'indemnité de remplacement de revenu dans cette situation. Source : Éthier c. Compagnie de chemins de fer nationaux du Canada

La convention collective en cause?

Au téléphone, la dirigeante de l’éducation et de l’organisation au STTP à Québec, Judith Nadeau, confirme qu’il s’agit d’une situation bien compliquée .

C’est un dossier ouvert. Mais, c’est complexe. C’est aussi un petit bureau à Thetford, et il y a une clause dans la convention qui stipule que les travailleurs d’une unité syndicale ne peuvent pas travailler dans une autre unité [...], explique Mme Nadeau.

L’employeur n’a donc pas d’option pour réaffecter la factrice dans un autre poste, ce qui pourrait lui garantir son plein salaire jusqu’à l’accouchement. Et comme sa situation n’est pas liée à un souci médical, les assurances privées n’entrent pas dans l’équation pour un retrait avec solde, poursuit la représentante syndicale.

Comme elle travaille en milieu rural, Catherine Lehoux effectue ses livraisons avec son véhicule identié avec un affichage de Postes Canada sur le toit. Photo : Catherine Lehoux

En vertu de l’article 24 de la convention collective renouvelée en décembre 2021, l’employée enceinte peut présenter une demande pour cesser d’exercer ses fonctions courantes si elle croit que la poursuite de la totalité ou d’une partie de celles-ci peut, en raison de sa grossesse, constituer un risque pour sa santé ou celle du fœtus .

Elle doit ensuite présenter une attestation médicale. Avant d’obtenir cet avis, la convention collective garantit son plein salaire.

La suite demeure floue. Sous réception du certificat médical, l’employeur a deux choix : modifier les tâches ou réaffecter la travailleuse, ou bien l’informer par écrit qu’il est difficilement réalisable de prendre une telle mesure.

Dans ce cas-ci, Postes Canada a choisi de modifier l’horaire, donc de l'accommoder. Et c’est ça. Ils ne peuvent pas la réaffecter , rappelle Judith Nadeau.

La prévention est essentielle

Cette situation peut s’appliquer à différents types d’emplois sous juridiction fédérale.

Sur le site du gouvernement canadien, une page concernant les employées enceintes ou qui allaitent confirme que le salaire des employés est protégé jusqu’à ce que les travailleuses obtiennent un avis médical.

Sur cette même page, on peut lire que selon le Code canadien du travail, la prévention est essentielle pour assurer la santé et la sécurité des employés et éliminer les risques inhérents à l'emploi , est-il écrit.

Mais que doit faire l'employée lorsque le médecin confirme l'existence d’un risque lors de la grossesse? La réponse est que l'employée doit se référer à la convention collective en vigueur .

Celle des Factrices et facteurs ruraux et suburbains du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes n’apporte donc pas plus de réponses quant à l’assurance de recevoir un plein salaire lorsque l’horaire est modifié durant la grossesse.

Une des options pour Catherine Lehoux serait de prendre un congé sans solde jusqu’à la naissance de son enfant. J’ai des factures à payer, j’ai une maison, je veux travailler , réitère-t-elle.

Judith Nadeau du STTP a mentionné que le syndicat continue de surveiller le cas de la factrice, sans préciser quelle sera la prochaine étape.

Avec Guylaine Bussière